Kylian Mbappé et la célébrité : Ce revers de la médaille le fait souffrir !

Très jeune, Kylian Mbappé a explosé au plus haut niveau et a été propulsé en pleine lumière. A 27 ans, l'attaquant du Real Madrid est aujourd'hui une véritable star. Devenu plus qu'un joueur de football, Mbappé doit faire avec le quotidien d'une célébrité. Mais selon les dires du principal intéressé, cela n'est visiblement pas si simple à vivre...

Qui ne rêverait pas d'avoir la vie de Kylian Mbappé ? Star du Real Madrid et de l'équipe de France, l'attaquant de 27 ans fait des jaloux. En plus de bénéficier d'un salaire XXL, étant payé plusieurs millions d'euros à l'année, Mbappé jouit de nombreux avantages au quotidien grâce à son statut. Mais le fait est que la célébrité s'accompagne également de certaines contraintes pour le joueur du Real Madrid.

« Il y a des choses que la notoriété m’empêche de faire » Etre célèbre n'a visiblement pas que des avantages pour Kylian Mbappé. En effet, il y a un revers de la médaille à payer et pour l'attaquant du Real Madrid ce n'est visiblement pas simple au quotidien de faire avec. C'est pour Paris Match, en 2021, que Mbappé avait raconté cela, confiant alors : « La célébrité me contraint à vivre dans un espace restreint, entouré de gardes du corps. J'en souffre ? Bien sûr, il y a des choses que la notoriété m’empêche de faire. Mais je ne suis pas non plus un don Juan enfermé dans sa tour, qui ne sort qu’en secret pour aller visiter des princesses ! Disons que me rendre à un événement ou à une fête demande une certaine anticipation. J’ai mis du temps à l’accepter, mais, à présent, ce que je déclenche quand je me déplace fait partie de mon quotidien. J’encaisse, ça ne me fait plus rien ».