«Projet Mbappé» : Le «mythe» détruit par la famille de Kylian Mbappé

A 27 ans, Kylian Mbappé est aujourd'hui le visage du football en France. Un modèle de réussite qui a donné des idées à certains. C'est comme ça que sont nés les « Projets Mbappé ». Aujourd'hui, de nombreuses familles poussent leurs enfants pour réussir dans le football. En en faisant beaucoup trop parfois ? Père de l'attaquant du Real Madrid, Wilfried Mbappé a tenu à rétablir certaines vérités.

Ayant débuté le football très tôt, Kylian Mbappé aura donc connu une trajectoire exceptionnelle pour devenir aujourd'hui l'un des plus grands joueurs du monde. Ayant pu compter sur son père, entraîneur, pour se développer, l'attaquant du Real Madrid fait désormais des envieux. En effet, de nombreuses familles veulent connaitre le même modèle avec leurs enfants. Aujourd'hui, le « Projet Mbappé » est devenu un véritable sujet, allant régulièrement dans l'excès.

« C'est un père qui accompagne son fils sur un rêve, sur une activité, sur une profession » Alors qu'on parle de plus en plus souvent du « Projet Mbappé », Wilfried Mbappé a tenu à expliquer comment il en était arrivé là avec Kylian Mbappé. Ainsi, contrairement à ce que certaines familles peuvent faire aujourd'hui, il n'y a pas eu d'entraînement ou d'exercice supplémentaire. Invité de l'émission Clique, le père de Mbappé a fait savoir dans un premier temps : « C'est quoi le projet Mbappé ? C'est un père qui accompagne son fils sur un rêve, sur une activité, sur une profession. Mais on le fait tous. On a tous des projets Mbappé alors. Parce que le projet Mbappé c'est uniquement ça ».