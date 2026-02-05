«Je ne lui donne pas 6 mois» au Real Madrid, des retrouvailles déjà ratées avec Kylian Mbappé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Encore un nouveau départ à prévoir pour Kylian Mbappé. L'attaquant du Real Madrid voit des changements réguliers être opérés par la direction du club merengue et à la fin de la saison, il n'est pas à exclure que ça reparte pour un tour. Cette fois-ci, on parle de retrouvailles pour l'ex-buteur du PSG, mais elles seraient quasiment vouées à l'échec ?

Kylian Mbappé est la superstar du Real Madrid. Depuis son arrivée à l'été 2024, et alors que Vinicius Jr était en lice pour un Ballon d'or à l'époque et que Jude Bellingham sortait d'une saison pleine, le champion du monde tricolore a empilé les buts, mais pas les trophées. Ce qui a engendré différents départs sur les bancs de touche : Carlo Ancelotti l'été dernier et Xabi Alonso le 12 janvier.

Unai Emery est-il compatible avec le Real Madrid ? 👀@Scipionista : « Il reste 3-4 mois. La méthode Emery est hyper exigeante, avec des séances vidéo de plusieurs heures. Je ne vois pas certains joueurs du Real accepter ça. » pic.twitter.com/x8H1rjAT5Y — HORS-JEU 🏟️ (@HorsJeuTwitch) February 4, 2026

«Emery va les convoquer pour deux heures de séance vidéo par jour, c'est bon, ils vont réclamer son départ» Alvaro Arbeloa a pris la suite de son ancien coéquipier en lieu et place dans la zone technique du Real Madrid au Santiago Bernabeu, mais pour combien de temps ? Le journaliste Fabrizio Romano a dernièrement assuré sur sa chaîne YouTube que le président Florentino Pérez allait lui laisser le bénéfice du doute jusqu'au terme de la saison avant d'éventuellement nommer son remplaçant. Le profil d'Unai Emery plairait aux décideurs merengue, mais les méthodes de travail du coach d'Aston Villa passé par le PSG où il a croisé Kylian Mbappé pendant la saison 2017/2018 pourraient ne pas fonctionner à la Casa Blanca selon Scipion, personnalité foot des réseaux qui a réagi pendant l'émission Hors-Jeu. « Unai Emery est-il Real Madrid compatible ? Il reste trois, quatre mois. En novembre 2026, c'est fini. Ca ne va pas le faire la méthode Emery qui est hyper exigente. Il fait des séances vidéo de plusieurs heures. Il y a des joueurs, Vinicius, Bellingham et toute la clique, Emery va les convoquer pour deux heures de séance vidéo par jour, c'est bon, ils vont réclamer son départ. Ca ne va pas être possible ».