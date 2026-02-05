«Je ne lui donne pas 6 mois» au Real Madrid, des retrouvailles déjà ratées avec Kylian Mbappé ?

Encore un nouveau départ à prévoir pour Kylian Mbappé. L'attaquant du Real Madrid voit des changements réguliers être opérés par la direction du club merengue et à la fin de la saison, il n'est pas à exclure que ça reparte pour un tour. Cette fois-ci, on parle de retrouvailles pour l'ex-buteur du PSG, mais elles seraient quasiment vouées à l'échec ?
Kylian Mbappé est la superstar du Real Madrid. Depuis son arrivée à l'été 2024, et alors que Vinicius Jr était en lice pour un Ballon d'or à l'époque et que Jude Bellingham sortait d'une saison pleine, le champion du monde tricolore a empilé les buts, mais pas les trophées. Ce qui a engendré différents départs sur les bancs de touche : Carlo Ancelotti l'été dernier et Xabi Alonso le 12 janvier.
«Emery va les convoquer pour deux heures de séance vidéo par jour, c'est bon, ils vont réclamer son départ»
Alvaro Arbeloa a pris la suite de son ancien coéquipier en lieu et place dans la zone technique du Real Madrid au Santiago Bernabeu, mais pour combien de temps ? Le journaliste Fabrizio Romano a dernièrement assuré sur sa chaîne YouTube que le président Florentino Pérez allait lui laisser le bénéfice du doute jusqu'au terme de la saison avant d'éventuellement nommer son remplaçant. Le profil d'Unai Emery plairait aux décideurs merengue, mais les méthodes de travail du coach d'Aston Villa passé par le PSG où il a croisé Kylian Mbappé pendant la saison 2017/2018 pourraient ne pas fonctionner à la Casa Blanca selon Scipion, personnalité foot des réseaux qui a réagi pendant l'émission Hors-Jeu.
« Unai Emery est-il Real Madrid compatible ? Il reste trois, quatre mois. En novembre 2026, c'est fini. Ca ne va pas le faire la méthode Emery qui est hyper exigente. Il fait des séances vidéo de plusieurs heures. Il y a des joueurs, Vinicius, Bellingham et toute la clique, Emery va les convoquer pour deux heures de séance vidéo par jour, c'est bon, ils vont réclamer son départ. Ca ne va pas être possible ».
«Si tu ne fais pas le tri et que tu n'es pas capable de changer le mental des joueurs, je ne lui donne pas six mois»
« On sait qu'il a un autre style de management. Ca ne l'a pas fait avec Xabi Alonso qui arrivait vraiment avec ses méthodes. On sait qu'Unai Emery a en plus un certain caractère. Dans certains gros clubs comme le PSG et Arsenal, ça ne l'a pas fait. Dans des clubs où il y a un peu moins d'ego dans le vestiaire, ça a pu fonctionner comme à Villarreal, Séville et Aston Villa. Dans ce Real Madrid, si tu ne fais pas le tri et que tu n'es pas capable de changer le mental des joueurs, je ne lui donne pas six mois ». a conclu Scipion. Les retrouvailles entre Kylian Mbappé et Unai Emery ne devraient pas prendre forme.