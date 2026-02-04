«Kylian Mbappé a un privilège» : L’annonce de Didier Deschamps qui fait parler !

Pierrick Levallet

S’il marche sur l’eau au Real Madrid cette saison, Kylian Mbappé n’échappe toutefois pas à certaines critiques. Le capitaine de l’équipe de France continue notamment d’être pointé du doigt concernant son manque d’effort sur le terrain. Interpellé sur le sujet lors du Festival du journalisme sportif, Didier Deschamps n’a donc pas manqué de monter au créneau pour l’attaquant de 27 ans.

S’il marche sur l’eau au Real Madrid cette saison, Kylian Mbappé n’échappe toutefois pas à certaines critiques. Le capitaine de l’équipe de France continue notamment d’être pointé du doigt concernant son manque d’effort sur le terrain. Interpellé sur le sujet lors du Festival du journalisme sportif, Didier Deschamps n’a donc pas manqué de monter au créneau pour l’attaquant de 27 ans.

Kylian Mbappé arrogant, son entourage confirme : «Quand je vois le bordel…» https://t.co/xGcatlcVKc — le10sport (@le10sport) February 4, 2026

Didier Deschamps monte au créneau pour Kylian Mbappé « Il représente la sélection. On a une image de lui comme quelqu'un de très égoïste et individualiste, mais c'est un attaquant, il ne manquerait plus qu'il n'y ait pas une forme d'égoïsme. Mais je peux vous assurer qu'il sait que depuis qu'il est capitaine, sa parole engage l'ensemble du groupe. Maintenant si tu dois juger Kylian sur le fait qu'il doive faire 11km par match... ne te fatigue pas, il ne les fera pas ! Mais il a beaucoup d'autres qualités qui sont importantes et décisives » a confié Didier Deschamps. Et son annonce n’a pas manqué de faire réagir sur le plateau de L’Equipe de Greg.