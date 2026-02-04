«Kylian Mbappé a un privilège» : L’annonce de Didier Deschamps qui fait parler !

S’il marche sur l’eau au Real Madrid cette saison, Kylian Mbappé n’échappe toutefois pas à certaines critiques. Le capitaine de l’équipe de France continue notamment d’être pointé du doigt concernant son manque d’effort sur le terrain. Interpellé sur le sujet lors du Festival du journalisme sportif, Didier Deschamps n’a donc pas manqué de monter au créneau pour l’attaquant de 27 ans.
Didier Deschamps monte au créneau pour Kylian Mbappé
« Il représente la sélection. On a une image de lui comme quelqu'un de très égoïste et individualiste, mais c'est un attaquant, il ne manquerait plus qu'il n'y ait pas une forme d'égoïsme. Mais je peux vous assurer qu'il sait que depuis qu'il est capitaine, sa parole engage l'ensemble du groupe. Maintenant si tu dois juger Kylian sur le fait qu'il doive faire 11km par match... ne te fatigue pas, il ne les fera pas ! Mais il a beaucoup d'autres qualités qui sont importantes et décisives » a confié Didier Deschamps. Et son annonce n’a pas manqué de faire réagir sur le plateau de L’Equipe de Greg.
«Les autres vont devoir courir pour lui»
« Ce qui est intéressant, c’est que Didier Deschamps assume. Kylian Mbappé a un privilège. Les autres vont devoir courir pour lui. Donc le privilège qui fait front avec l’exemplarité est assumé publiquement » a d’abord lancé Ambre Godillon sur La Chaîne L’Equipe. « Et même si on a envie de prendre un peu de hauteur sur le jeu, Didier Deschamps assume que les forces offensives font un peu ce qu’elles veulent. En tout cas, Kylian Mbappé fait ce qu’il veut » a ensuite ajouté la journaliste.