«Elle a dû coucher avec...» : Estelle Denis répond aux «insultes hallucinantes»

Invité du "Buzz TV" cette semaine, la journaliste Estelle Denis a de nouveau dénoncé la misogynie dont elle était victime sur les réseaux sociaux, comme on a encore pu le constater ces derniers jours. Des « insultes hallucinantes » auxquelles l’ancienne compagne de Raymond Domenech s’est habituée, ce qu’elle regrette.
Après s’être révélée comme journaliste sportive, en présentant notamment l’émission "100 % Foot" chaque dimanche soir sur M6, Estelle Denis est désormais à la tête d’Estelle Midi, un talk-show d'opinions et de débats proposé à la mi-journée sur RMC. Si les sujets ne sont pas les mêmes, les remarques désobligeantes et insultantes dont fait parfois l’objet l’animatrice de 49 ans n’ont, elles, pas changé.
« Des insultes hallucinantes qui sont la plupart du temps sexuelles effectivement »
« Moi, j’évite de regarder les commentaires sur les réseaux sociaux, mais c’est aussi parce que je vais avoir 50 ans, je commence à être habituée, a regretté Estelle Denis, présente sur le plateau de "Buzz TV". Mais quand il y a eu ce rapport sur le sexisme, je me suis dit : 'Mais en fait, d’où je m’habitue à ça', aux insultes hallucinantes qui sont la plupart du temps sexuelles effectivement. On te dit sans arrêt : ‘Elle a dû coucher avec machin', 'Retourne dans ta cuisine', 'Elle a grossi','Elle est mal maquillée, 'Elle devrait se faire couper les cheveux'… Ce ne sont que des choses qui nous ramènent à notre genre. Je trouve ça parfaitement dommage, et le plus dommage, c’est que je me suis habituée. On dirait le centième de ces choses à ma fille, je deviendrais folle, j’irais à la gendarmerie. Ça me rendrait hystérique, mais je me dit : 'Ce sont des débiles.' Mais on ne peut pas se dire ça !" »
« Dans le sport ? J’en recevais largement autant »
Et quand on demande à l’ancienne compagne de Raymond Domenech si les remarques étaient moins violentes du temps de son passage dans le monde du sport, la réponse est sans appel. « Pas du tout, j’en recevais largement autant, ça a toujours été ça en fait, ça a toujours les mêmes insultes », déclare Estelle Denis, qui avait eu l’occasion d’afficher son point de vue sur le sujet dans son émission il y a quelques jours.
« Aujourd’hui, je pense qu’il y a une jalousie de la part des hommes parce que nous, les femmes, on accède à des postes à responsabilités. Avant, ce n’était pas le cas. Il y a trente ans, les hommes ne faisaient pas forcément attention à nous. On était un peu soumise, il y avait très peu de divorces à l’époque, expliquait l’ancienne animatrice de M6 et TF1. Sur les réseaux sociaux, on ne cesse de me rabaisser. On me dit tout le temps : ah, elle a sûrement couché avec machin… On n’a jamais dit à un homme qu’il était arrivé à son poste parce qu’il avait couché avec le patron. Nous, c’est sans arrêt ». Un coup de gueule qui lui avait valu de nouvelles insultes.
« Pour faire une petite démonstration, sur les réseaux sociaux d’Estelle midi, on a publié ce coup de gueule, je l’ai publié sur mes réseaux, et 15 minutes après j’ai mis ‘regardez les commentaires, CQFD’, c’était que ça », a dénoncé cette semaine Estelle Denis, dans le "Buzz TV".