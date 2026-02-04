«Elle a dû coucher avec...» : Estelle Denis répond aux «insultes hallucinantes»

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Invité du "Buzz TV" cette semaine, la journaliste Estelle Denis a de nouveau dénoncé la misogynie dont elle était victime sur les réseaux sociaux, comme on a encore pu le constater ces derniers jours. Des « insultes hallucinantes » auxquelles l’ancienne compagne de Raymond Domenech s’est habituée, ce qu’elle regrette.

Après s’être révélée comme journaliste sportive, en présentant notamment l’émission "100 % Foot" chaque dimanche soir sur M6 , Estelle Denis est désormais à la tête d’Estelle Midi, un talk-show d'opinions et de débats proposé à la mi-journée sur RMC. Si les sujets ne sont pas les mêmes, les remarques désobligeantes et insultantes dont fait parfois l’objet l’animatrice de 49 ans n’ont, elles, pas changé.

« Moi, j’évite de regarder les commentaires sur les réseaux sociaux, mais c’est aussi parce que je vais avoir 50 ans, je commence à être habituée, a regretté Estelle Denis , présente sur le plateau de "Buzz TV". Mais quand il y a eu ce rapport sur le sexisme, je me suis dit : 'Mais en fait, d’où je m’habitue à ça', aux insultes hallucinantes qui sont la plupart du temps sexuelles effectivement. On te dit sans arrêt : ‘Elle a dû coucher avec machin', 'Retourne dans ta cuisine', 'Elle a grossi','Elle est mal maquillée, 'Elle devrait se faire couper les cheveux'… Ce ne sont que des choses qui nous ramènent à notre genre. Je trouve ça parfaitement dommage, et le plus dommage, c’est que je me suis habituée. On dirait le centième de ces choses à ma fille, je deviendrais folle, j’irais à la gendarmerie. Ça me rendrait hystérique, mais je me dit : 'Ce sont des débiles.' Mais on ne peut pas se dire ça !" »

« Dans le sport ? J’en recevais largement autant »

Et quand on demande à l’ancienne compagne de Raymond Domenech si les remarques étaient moins violentes du temps de son passage dans le monde du sport, la réponse est sans appel. « Pas du tout, j’en recevais largement autant, ça a toujours été ça en fait, ça a toujours les mêmes insultes », déclare Estelle Denis, qui avait eu l’occasion d’afficher son point de vue sur le sujet dans son émission il y a quelques jours.

« Aujourd’hui, je pense qu’il y a une jalousie de la part des hommes parce que nous, les femmes, on accède à des postes à responsabilités. Avant, ce n’était pas le cas. Il y a trente ans, les hommes ne faisaient pas forcément attention à nous. On était un peu soumise, il y avait très peu de divorces à l’époque, expliquait l’ancienne animatrice de M6 et TF1. Sur les réseaux sociaux, on ne cesse de me rabaisser. On me dit tout le temps : ah, elle a sûrement couché avec machin… On n’a jamais dit à un homme qu’il était arrivé à son poste parce qu’il avait couché avec le patron. Nous, c’est sans arrêt ». Un coup de gueule qui lui avait valu de nouvelles insultes.

« Pour faire une petite démonstration, sur les réseaux sociaux d’Estelle midi, on a publié ce coup de gueule, je l’ai publié sur mes réseaux, et 15 minutes après j’ai mis ‘regardez les commentaires, CQFD’, c’était que ça », a dénoncé cette semaine Estelle Denis, dans le "Buzz TV".