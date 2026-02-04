Kylian Mbappé est battu : La statistique qui va faire parler au Real Madrid !

Pierrick Levallet

Depuis le début de saison, Kylian Mbappé marche sur l’eau au Real Madrid. Avec 37 buts au compteur en 30 rencontres toutes compétitions confondues, le capitaine de l’équipe de France est considéré comme le meilleur joueur madrilène. Seulement, l’attaquant de 27 ans ne serait pas leader d’une statistique offensive. Et cela pourrait bien faire parler dans la capitale espagnole.

Kylian Mbappé ne cesse d’impressionner son monde au Real Madrid depuis son arrivée. Sacré Soulier d’Or lors de sa première saison, l’attaquant de 27 ans continue de marcher sur l’eau. Le capitaine de l’équipe de France en est à 37 buts en 37 rencontres toutes compétitions confondues sur cet exercice 2025-2026. Le champion du monde 2018 est donc logiquement considéré comme le meilleur joueur des Merengue. Seulement, une autre star de la Casa Blanca ferait mieux que lui dans un domaine bien précis.

Kylian Mbappé battu par une star du Real Madrid ? Selon Squawka, Kylian Mbappé comptabiliserait en effet 185 ballons touchés dans la surface de réparation adverse après 22 journées de Liga. Mais l’ancien du PSG ne serait pas le leader de ce classement. La première place reviendrait en effet à Vinicius Jr, avec 205 ballons touchés. Pourtant lourdement critiqué par les supporters pour ses performances jugées insuffisantes, l’international auriverde se montre omniprésent dans la surface adverse cette saison. Cette statistique n’a donc pas fini de faire parler au Real Madrid.