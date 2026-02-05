«Cela représente des millions» : La mère de Kylian Mbappé lui réclame de l'argent !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Que ce soit lors de ses années au PSG ou bien désormais au Real Madrid, qu’il a rejoint à l’été 2024, Kylian Mbappé est un des joueurs les mieux payés du monde. Un argent que le capitaine de l’équipe de France ne perçoit pas dans son intégralité puisque sa mère lui en réclame une partie, comme elle l’avait expliqué, mais pour la bonne cause.

Il y a maintenant un peu plus de deux ans, Kylian Mbappé avait fait l’objet d’un numéro d’Envoyé Spécial, diffusé sur France 2. L’émission ne s’était pas intéressée au joueur de football, mais plus à l’homme et à sa vie quotidienne, notamment à ses engagements sociétaux via son association « Inspired by Kylian Mbappé (IBKM) », crée en 2020 et qui accompagne 98 jeunes de 13 à 21 ans pour accomplir leur rêve professionnel.

Kylian Mbappé est battu : La statistique qui va faire parler au Real Madrid ! https://t.co/3keAcT7QDI — le10sport (@le10sport) February 4, 2026

« En dessous de 30 %, je ne fais pas ! » Une association que Kylian Mbappé finance et qu’il gère avec sa mère, Fayza Lamari. Cette dernière est d’ailleurs dure en affaire, même avec son fils. « Je lui ai dit : En dessous de 30 %, je ne fais pas ! Je me retire et je fais comme tout le monde : je pars en vacances aux Maldives, mais je ne bosse pas pour toi ! », avait-elle confié. « Au début, je lui avais dit on fait 50/50, mais on a discuté et on est tombé à 30 ! »