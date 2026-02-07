Zinedine Zidane les fait passer en priorité, «ils dépensent beaucoup d'argent»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2005, quelques mois seulement après avoir annoncé sa retraite internationale, Zinedine Zidane décidait de revenir en équipe de France. Une décision forte que le champion du monde 98 avait tenu à communiquer via certains canaux spécifiques. Et pour Zidane, c'était à l'époque notamment une histoire d'argent. Explications.

Alors qu'on aurait pu penser que l'histoire de Zinedine Zidane comme joueur de l'équipe de France s'arrêterait en 2004, il y a finalement eu un rebondissement. En effet, après avoir annoncé sa retraite internationale, Zizou décidait en 2005 de revenir sur sa décision et de rejouer avec les Bleus avec la Coupe du monde 2006 en ligne de mire. « C'est exact : l'équipe de France m'a manqué », avouait à l'époque Zidane.

« Dès que j'ai pris ma décision, je les ai mis en avant et c'est bien le minimum que je puisse faire » Ayant donc décidé de revenir en équipe de France, Zinedine Zidane avait bien évidemment communiqué publiquement son choix, sélectionnant bien à qui il voulait parler. Et pour cause... Dans un entretien pour France Football en 2005, Zidane expliquait alors : « J'ai réservé mon annonce à quelques supporters à mes deux sponsors, Orange et Canal + ? Et alors ? C'est parfaitement logique. Ce n'est pas la vôtre, mais c'est la mienne. Orange et Canal + dépensent beaucoup d'argent pour mon image et je me vois mal l'annoncer ailleurs que chez eux. Dès que j'ai pris ma décision, je les ai mis en avant et c'est bien le minimum que je puisse faire. Si ce n'est pas ma réalité profonde, ça demeure la réalité de notre époque. Mais ils ne l'ont pas su tellement plus tôt que le jour de mon annonce ».