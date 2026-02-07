Zinedine Zidane les fait passer en priorité, «ils dépensent beaucoup d'argent»

En 2005, quelques mois seulement après avoir annoncé sa retraite internationale, Zinedine Zidane décidait de revenir en équipe de France. Une décision forte que le champion du monde 98 avait tenu à communiquer via certains canaux spécifiques. Et pour Zidane, c'était à l'époque notamment une histoire d'argent. Explications.
Alors qu'on aurait pu penser que l'histoire de Zinedine Zidane comme joueur de l'équipe de France s'arrêterait en 2004, il y a finalement eu un rebondissement. En effet, après avoir annoncé sa retraite internationale, Zizou décidait en 2005 de revenir sur sa décision et de rejouer avec les Bleus avec la Coupe du monde 2006 en ligne de mire. « C'est exact : l'équipe de France m'a manqué », avouait à l'époque Zidane.
« Dès que j'ai pris ma décision, je les ai mis en avant et c'est bien le minimum que je puisse faire »
Ayant donc décidé de revenir en équipe de France, Zinedine Zidane avait bien évidemment communiqué publiquement son choix, sélectionnant bien à qui il voulait parler. Et pour cause... Dans un entretien pour France Football en 2005, Zidane expliquait alors : « J'ai réservé mon annonce à quelques supporters à mes deux sponsors, Orange et Canal + ? Et alors ? C'est parfaitement logique. Ce n'est pas la vôtre, mais c'est la mienne. Orange et Canal + dépensent beaucoup d'argent pour mon image et je me vois mal l'annoncer ailleurs que chez eux. Dès que j'ai pris ma décision, je les ai mis en avant et c'est bien le minimum que je puisse faire. Si ce n'est pas ma réalité profonde, ça demeure la réalité de notre époque. Mais ils ne l'ont pas su tellement plus tôt que le jour de mon annonce ».
Une décision prise sans aucune pression !
Par ailleurs, à propos de ses sponsors, Zinedine Zidane l'avait assuré : il n'avait reçu aucune pression pour revenir en équipe de France contrairement à ce qui avait pu être dit. « Regardez-moi, vous croyez sincèrement que tous les intervenants possibles qu'on a nommés dans la presse auraient pu m'influencer ? Les Adidas, les Orange, les Canal +, les TF1, prétendument intéressés par la participation de la France au Mondial 2006, le président de la République, et qui sais-je encore... Quand je lis ça, ça me met en boule ! Je serais même capable de tout arrêter si l'on insiste », expliquait-il.