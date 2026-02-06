Kylian Mbappé, le problème avec deux stars du Real Madrid

Cette saison, Kylian Mbappé affole à nouveau les compteurs. Avec le Real Madrid, le Français empile les buts, permettant ainsi de surnager dans une période difficile. En effet, c'est autour du numéro 10 merengue que c'est plus compliqué. Mbappé est entouré de certaines stars, mais voilà que l'association est loin de convaincre tout le monde.
En 2024, le Real Madrid réussissait enfin à s'offrir Kylian Mbappé. Arrivé au terme de son contrat avec le PSG, le Français réalisait alors son rêve de signer avec la Casa Blanca. Alors que le club espagnol venait de remporter la Ligue des Champions, on pensait qu'il allait encore plus rouler sur la concurrence avec Mbappé. C'est finalement loin d'être le cas. Si l'ancien du PSG est performant individuellement, collectivement, autour de lui, ça ne colle pas vraiment...
Un trio qui ne convainc pas
Sur le papier, l'association entre Kylian Mbappé, Vinicius Jr et Jude Bellingham avait de quoi faire peur à tout le monde. La réalité est finalement bien différente. Pour ESPN, le journaliste Alex Kirkland a évoqué ce problème, confiant alors : « Je ne suis toujours pas entièrement convaincu qu'une équipe composée de Kylian Mbappé, Vinícius Jr. et Bellingham puisse être performante de manière constante, surtout face à des adversaires de haut niveau ».
« Ils sont exceptionnels, mais... »
« Il va de soi que ces trois joueurs sont exceptionnels. Mais en un an et demi passés ensemble au Real Madrid, combien de fois avons-nous vu l'équipe briller ? Par moments, certes, comme lors de certains matchs de Ligue des Champions la saison dernière ou du Clásico d'octobre dernier. Mais sur la plupart des rencontres de ces 18 derniers mois, l'équipe a semblé décousue, comme si l'entraîneur – qu'il s'agisse de Carlo Ancelotti, d'Alonso ou d'Arbeloa – s'efforçait tant bien que mal d'intégrer ses stars dans un onze de départ compétitif. Voire, dans le cas d'Alonso, en laissant parfois Vinícius sur le banc », a-t-il poursuivi, pas convaincu donc par le trio Mbappé-Vinicius-Bellingham au Real Madrid.