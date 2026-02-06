Kylian Mbappé, le problème avec deux stars du Real Madrid

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cette saison, Kylian Mbappé affole à nouveau les compteurs. Avec le Real Madrid, le Français empile les buts, permettant ainsi de surnager dans une période difficile. En effet, c'est autour du numéro 10 merengue que c'est plus compliqué. Mbappé est entouré de certaines stars, mais voilà que l'association est loin de convaincre tout le monde.

En 2024, le Real Madrid réussissait enfin à s'offrir Kylian Mbappé. Arrivé au terme de son contrat avec le PSG, le Français réalisait alors son rêve de signer avec la Casa Blanca. Alors que le club espagnol venait de remporter la Ligue des Champions, on pensait qu'il allait encore plus rouler sur la concurrence avec Mbappé. C'est finalement loin d'être le cas. Si l'ancien du PSG est performant individuellement, collectivement, autour de lui, ça ne colle pas vraiment...

Il décide du transfert de Kylian Mbappé «en quinze minutes» : «C'était trop facile pour lui» https://t.co/zy5IvbuZf2 — le10sport (@le10sport) February 6, 2026

Un trio qui ne convainc pas Sur le papier, l'association entre Kylian Mbappé, Vinicius Jr et Jude Bellingham avait de quoi faire peur à tout le monde. La réalité est finalement bien différente. Pour ESPN, le journaliste Alex Kirkland a évoqué ce problème, confiant alors : « Je ne suis toujours pas entièrement convaincu qu'une équipe composée de Kylian Mbappé, Vinícius Jr. et Bellingham puisse être performante de manière constante, surtout face à des adversaires de haut niveau ».