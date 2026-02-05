«Je connaissais son nom avant même de l'avoir vu jouer» : Il attendait avec impatience sa première rencontre avec Kylian Mbappé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avant de devenir l’un des meilleurs joueurs du monde au PSG puis désormais au Real Madrid, c’est à l’AS Monaco que Kylian Mbappé a fait ses premiers pas. Un dirigeant du club de la Principauté se rappelle très bien encore aujourd’hui de la première fois qu’il l’a vu jouer, même s’il le connaissait déjà avant.

En rejoignant le PSG à l’été 2022, Luis Campos a retrouvé Kylian Mbappé, qu’il avait déjà connu à l’AS Monaco. En 2013, au moment où le capitaine de l’équipe de France a intégré le centre de formation du club de la Principauté, le dirigeant portugais en devenait le coordinateur sportif et une des premières choses qu’il a faite est d’aller le voir jouer, même s'il en avait déjà entendu parler.

Kylian Mbappé évoque les personnes qui «veulent du mal», il se méfie ! https://t.co/CcWd72ahVP — le10sport (@le10sport) February 5, 2026

« Il y avait déjà beaucoup de discussions autour de lui » « Je connaissais son nom avant même de l'avoir vu jouer. Il y avait déjà beaucoup de discussions autour de lui. Quand je suis arrivé à Monaco, j'ai demandé à aller le voir au centre d'entraînement de La Turbie. Il était 10h du matin. Le match n'avait commencé que depuis vingt minutes, le score était de 3-0. Trois buts de Kylian. Il n'y avait pas besoin d'être un grand spécialiste pour comprendre à qui on avait affaire. La décision de le garder a été prise en quinze, vingt minutes », a confié Luis Campos, dans un entretien accordé à TF1.