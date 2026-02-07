«Il refusait...» Kylian Mbappé les a fait «s'arracher les cheveux» !

Star du football, Kylian Mbappé donne aujourd'hui des maux de tête à plus d'un de ses adversaires. Mais voilà que l'attaquant du Real Madrid n'a pas seulement fait faire des cauchemars aux défenseurs qu'il rencontre. En effet, il y a maintenant quelques années, le caractère turbulent de Mbappé a pu faire craquer certaines...
Aujourd'hui, on connait Kylian Mbappé le joueur de football. Alors que l'attaquant fait parler son talent avec le Real Madrid et l'équipe de France, il se veut largement plus discret en dehors des terrains de football. Difficile donc d'en savoir sur l'humain qu'est Mbappé. En 2021, sa mère en avait toutefois dit un peu plus sur l'enfant qu'il était. Et à en croire Fayza Lamari, son fils n'était pas le plus simple à gérer à l'école.
« Les maitresses s'arrachaient les cheveux »
Excellent footballeur, Kylian Mbappé a eu quelques difficultés à l'école. Au point de faire craquer certaines de ses maitresses visiblement. En effet, pour Paris Match, Fayza Lamari, mère de Mbappé, racontait : « Kylian était un peu en avance, doté d'une mémoire phénoménale. A 4 ans, il était capable de te repérer sur le globe, tous les pays ayant participait à la Coupe du monde et connaissait par coeur les paroles d'un album d'Aznavour. Je me souviens de ce chauffeur camerounais qu'il a rendu fou en les chantant tout le long de la route reliant Douala à Yaoundé. A la maternelle, il refusait la sieste. Les maitresses s'arrachaient les cheveux. En primaire, il avait 20 partout, puis les notes se sont mises à être irrégulières à mesure que grandissait son obsession du foot ».
« Impossible de contenir son énergie dans un F3 »
« Personne n'était capable de dire que cet enfant attachant, beau mais usant, avant dans la tête. Il ne dormait jamais, parlait comme un moulin, s'ennuyait avec ceux de son âge. Sur le terrain et dans la vie. Tous les jours, il se levait à 6 heures pétantes et ne cessait de s'agiter que pour tomber de sommeil, à 19h30. Impossible de contenir son énergie dans un F3 ; avec lui, nous étions condamnés à l'ouverture des parcs et des zoos. Seuls les DVD de Père Castor ou de Kirikou offraient un court répit », avait également pu dire Fayza Lamari sur l'enfant qu'était Kylian Mbappé.