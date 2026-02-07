«Il refusait...» Kylian Mbappé les a fait «s'arracher les cheveux» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Star du football, Kylian Mbappé donne aujourd'hui des maux de tête à plus d'un de ses adversaires. Mais voilà que l'attaquant du Real Madrid n'a pas seulement fait faire des cauchemars aux défenseurs qu'il rencontre. En effet, il y a maintenant quelques années, le caractère turbulent de Mbappé a pu faire craquer certaines...

Aujourd'hui, on connait Kylian Mbappé le joueur de football. Alors que l'attaquant fait parler son talent avec le Real Madrid et l'équipe de France, il se veut largement plus discret en dehors des terrains de football. Difficile donc d'en savoir sur l'humain qu'est Mbappé. En 2021, sa mère en avait toutefois dit un peu plus sur l'enfant qu'il était. Et à en croire Fayza Lamari, son fils n'était pas le plus simple à gérer à l'école.

Conflit avec Mbappé : Le PSG a «huit jours pour payer» ? https://t.co/r6SwVqTPbP — le10sport (@le10sport) February 6, 2026

« Les maitresses s'arrachaient les cheveux » Excellent footballeur, Kylian Mbappé a eu quelques difficultés à l'école. Au point de faire craquer certaines de ses maitresses visiblement. En effet, pour Paris Match, Fayza Lamari, mère de Mbappé, racontait : « Kylian était un peu en avance, doté d'une mémoire phénoménale. A 4 ans, il était capable de te repérer sur le globe, tous les pays ayant participait à la Coupe du monde et connaissait par coeur les paroles d'un album d'Aznavour. Je me souviens de ce chauffeur camerounais qu'il a rendu fou en les chantant tout le long de la route reliant Douala à Yaoundé. A la maternelle, il refusait la sieste. Les maitresses s'arrachaient les cheveux. En primaire, il avait 20 partout, puis les notes se sont mises à être irrégulières à mesure que grandissait son obsession du foot ».