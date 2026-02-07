«Il est extraordinaire» : Le vestiaire du PSG est sous le charme

Depuis la saison dernière, le PSG est entré dans une nouvelle dimension grâce à son année 2025 éblouissante et marquée par la victoire en Ligue des champions. Et un homme cristallise particulièrement les regards externes mais également internes.
Le PSG est entré dans une nouvelle dimension l'année dernière en réalisant une saison fabuleuse avec notamment sa première victoire en Ligue des champions. Une transformation qui est notamment due à l'arrivée de Luis Enrique sur le banc en 2023. D'ailleurs, Warren Zaïre-Emery ne manque pas de s'enflammer pour son coach qui l'a soutenu dans les moments difficiles qu'il a connus ces derniers mois.
« Il a toujours été là pour tous les joueurs»
« Je me prépare toujours de la même manière. J'essaye de toujours jouer les matches avec le plus d'énergie possible, en mettant le plus d'intensité. Et je pense que c'est ce qu’il m'a manqué un petit peu la saison dernière : l'intensité dans mes courses, l'impact dans les duels. J'ai réussi à analyser cela et j'ai retrouvé cette confiance aujourd'hui. Je pense que ça fait la différence et ça me fait du bien. Je prends beaucoup de plaisir à être sur le terrain et essaye de prendre tous les matches de la même manière, sans me poser de questions, et aussi de bien récupérer. On a également le meilleur centre d’entraînement, les meilleurs kinés… Je ne ressens pas la fatigue pour le moment et j'espère continuer dans ce sens, et continuer à jouer le plus de matches possibles », confie-t-il dans une interview accordée à PSG TV avant d'évoquer l'importance de Luis Enrique dans son retour en forme.
« Il ne m'a pas lâché, était derrière moi»
« Il a toujours été là pour tous les joueurs. Je me rappelle, quand c'était un peu plus difficile l'année dernière, il ne m'a pas lâché, était derrière moi, à venir me donner des conseils... Aujourd'hui, je suis en confiance, je suis bien et il est derrière moi. Il exige le meilleur de moi-même et n'est jamais rassasié. Il est toujours derrière tout le monde ! Je pense que c'est juste un coach extraordinaire qui n’en a jamais assez, qui veut toujours le meilleur de tout le monde et la meilleure version de chaque joueur à chaque poste. Le fait qu’il parle comme ça de moi, ça me fait plaisir et j'essaye de lui rendre le plus possible sur le terrain tout ce qu'il me donne et de donner toujours le meilleur de moi-même », ajoute Warren Zaïre-Emery.