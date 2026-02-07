«Il est extraordinaire» : Le vestiaire du PSG est sous le charme

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis la saison dernière, le PSG est entré dans une nouvelle dimension grâce à son année 2025 éblouissante et marquée par la victoire en Ligue des champions. Et un homme cristallise particulièrement les regards externes mais également internes.

Le PSG est entré dans une nouvelle dimension l'année dernière en réalisant une saison fabuleuse avec notamment sa première victoire en Ligue des champions. Une transformation qui est notamment due à l'arrivée de Luis Enrique sur le banc en 2023. D'ailleurs, Warren Zaïre-Emery ne manque pas de s'enflammer pour son coach qui l'a soutenu dans les moments difficiles qu'il a connus ces derniers mois.

PSG manager Luis Enrique impressed with Lee Kang-In's workrate! 🇪🇸🇰🇷👏 pic.twitter.com/YYuWQDamij — EuroFoot (@eurofootcom) February 4, 2026

« Il a toujours été là pour tous les joueurs» « Je me prépare toujours de la même manière. J'essaye de toujours jouer les matches avec le plus d'énergie possible, en mettant le plus d'intensité. Et je pense que c'est ce qu’il m'a manqué un petit peu la saison dernière : l'intensité dans mes courses, l'impact dans les duels. J'ai réussi à analyser cela et j'ai retrouvé cette confiance aujourd'hui. Je pense que ça fait la différence et ça me fait du bien. Je prends beaucoup de plaisir à être sur le terrain et essaye de prendre tous les matches de la même manière, sans me poser de questions, et aussi de bien récupérer. On a également le meilleur centre d’entraînement, les meilleurs kinés… Je ne ressens pas la fatigue pour le moment et j'espère continuer dans ce sens, et continuer à jouer le plus de matches possibles », confie-t-il dans une interview accordée à PSG TV avant d'évoquer l'importance de Luis Enrique dans son retour en forme.