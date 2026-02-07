«Pas besoin d'être un grand spécialiste» : L'avenir de Kylian Mbappé est décidé en quelques minutes

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dès son plus jeune âge, Kylian Mbappé avait marqué les esprits très rapidement. Par conséquent, son avenir avait immédiatement fait parler, mais l’un de ses premiers dirigeants avait réglé immédiatement son futur en découvrant son talent.

Kylian Mbappé est un phénomène de précocité. Dès son plus jeune âge, l'attaquant du Real Madrid avait impressionné tous les observateurs, notamment dans les équipes de jeunes de l'AS Monaco. C'est ainsi que lorsqu'il est arrivé au poste de directeur sportif du club du Rocher, Luis Campos a rapidement compris à quel type de joueurs il avait affaire. Au point de trancher immédiatement pour son avenir.

Campos raconte sa première rencontre avec Mbappé « Je connaissais son nom avant même de l'avoir vu jouer. Il y avait déjà beaucoup de discussions autour de lui. Quand je suis arrivé à Monaco, j'ai demandé à aller le voir au centre d'entraînement de La Turbie. Il était 10h du matin. Le match n'avait commencé que depuis vingt minutes, le score était de 3-0. Trois buts de Kylian. Il n'y avait pas besoin d'être un grand spécialiste pour comprendre à qui on avait affaire. La décision de le garder a été prise en quinze, vingt minutes », confie-t-il dans une interview accordée à TF1, avant de poursuivre en évoquant notamment la difficulté d'adapter un projet collectif autour d'un seul joueur.