«Pas besoin d'être un grand spécialiste» : L'avenir de Kylian Mbappé est décidé en quelques minutes

Dès son plus jeune âge, Kylian Mbappé avait marqué les esprits très rapidement. Par conséquent, son avenir avait immédiatement fait parler, mais l’un de ses premiers dirigeants avait réglé immédiatement son futur en découvrant son talent.
Kylian Mbappé est un phénomène de précocité. Dès son plus jeune âge, l'attaquant du Real Madrid avait impressionné tous les observateurs, notamment dans les équipes de jeunes de l'AS Monaco. C'est ainsi que lorsqu'il est arrivé au poste de directeur sportif du club du Rocher, Luis Campos a rapidement compris à quel type de joueurs il avait affaire. Au point de trancher immédiatement pour son avenir.
Campos raconte sa première rencontre avec Mbappé
« Je connaissais son nom avant même de l'avoir vu jouer. Il y avait déjà beaucoup de discussions autour de lui. Quand je suis arrivé à Monaco, j'ai demandé à aller le voir au centre d'entraînement de La Turbie. Il était 10h du matin. Le match n'avait commencé que depuis vingt minutes, le score était de 3-0. Trois buts de Kylian. Il n'y avait pas besoin d'être un grand spécialiste pour comprendre à qui on avait affaire. La décision de le garder a été prise en quinze, vingt minutes », confie-t-il dans une interview accordée à TF1, avant de poursuivre en évoquant notamment la difficulté d'adapter un projet collectif autour d'un seul joueur.
«La décision de le garder a été prise en quinze, vingt minutes»
« Il a fallu adapter le projet collectif du club à son projet individuel. Je l'ai compris avec le temps et je l'ai toujours appliqué depuis. Il faut concilier le projet collectif du club, le projet collectif de jeu mais aussi le projet individuel des joueurs. Il faut travailler à chaque fois pour les imbriquer l'un dans l'autre. Quand je discute avec un joueur pour venir à Paris, je parle avec lui de l'importance d'adapter son projet individuel à notre projet collectif. Ils doivent être communs. Adapter le projet Mbappé, un gamin de 14-15 ans, à un projet collectif reste l'une de mes meilleures expériences. Dans une autre vie, j'ai été professeur des écoles. J'ai appris qu'un élève commence à s'ennuyer lorsqu'il comprend ce qu'on attend de lui. Pour qu'il reste concentré, il faut lui donner des exercices plus compliqués à résoudre. C'est ce qu'il s'est passé en U17 avec Kylian. Dans cette catégorie d'âge, c'était déjà trop facile pour lui. Pour continuer à le faire grandir, il fallait le mettre en difficulté. Kylian est un bon exemple de l'importance d'adapter un projet individuel au projet collectif. Au final, l'objectif visé c'est de rendre l'équipe plus forte », ajoute Luis Campos.