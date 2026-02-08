Antoine Dupont snobé ? L’annonce qui va faire parler du côté de Toulouse !

Alexis Brunet

Jeudi soir face à l’Irlande (36-14), Antoine Dupont disputait son premier match avec le XV de France depuis sa grave blessure il y a presque un mois. Le demi de mêlée a brillé, mais selon certains ce n’est pas lui l’homme fort des Bleus. Un de ses camarades du côté de Toulouse pourrait bien lui voler la vedette.

Le XV de France est parfaitement entré dans le Tournoi des Six Nations. Opposés à l’Irlande jeudi soir, les partenaires d’Antoine Dupont se sont imposés 36 à 14. Le demi de mêlée a rassuré, lui qui faisait son retour chez les Bleus près d’un an après sa grave blessure qui l’avait tenu éloigné des terrains pendant de longs mois.

« Thomas Ramos, c'est le meilleur joueur au monde » Antoine Dupont n’est pas seulement le capitaine du XV de France, il est également l’un des meilleurs joueurs du monde. Reste à savoir à quelle place il se situe dans ce classement. Selon Laurent Labit, qui s’est exprimé dans le podcast Entre les Potos sur RMC, le demi de mêlée est devancé par l’un de ses partenaires à Toulouse. « Au vu de ses performances individuelles, je ne peux pas occulter le rôle de Thomas Ramos. Pour moi aujourd'hui c'est... Bien sûr qu'Antoine (Dupont) est exceptionnel, mais pour moi Thomas Ramos c'est le meilleur joueur au monde aujourd’hui. »