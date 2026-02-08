Antoine Dupont snobé ? L’annonce qui va faire parler du côté de Toulouse !

Jeudi soir face à l’Irlande (36-14), Antoine Dupont disputait son premier match avec le XV de France depuis sa grave blessure il y a presque un mois. Le demi de mêlée a brillé, mais selon certains ce n’est pas lui l’homme fort des Bleus. Un de ses camarades du côté de Toulouse pourrait bien lui voler la vedette.
Le XV de France est parfaitement entré dans le Tournoi des Six Nations. Opposés à l’Irlande jeudi soir, les partenaires d’Antoine Dupont se sont imposés 36 à 14. Le demi de mêlée a rassuré, lui qui faisait son retour chez les Bleus près d’un an après sa grave blessure qui l’avait tenu éloigné des terrains pendant de longs mois.
« Thomas Ramos, c'est le meilleur joueur au monde »
Antoine Dupont n’est pas seulement le capitaine du XV de France, il est également l’un des meilleurs joueurs du monde. Reste à savoir à quelle place il se situe dans ce classement. Selon Laurent Labit, qui s’est exprimé dans le podcast Entre les Potos sur RMC, le demi de mêlée est devancé par l’un de ses partenaires à Toulouse. « Au vu de ses performances individuelles, je ne peux pas occulter le rôle de Thomas Ramos. Pour moi aujourd'hui c'est... Bien sûr qu'Antoine (Dupont) est exceptionnel, mais pour moi Thomas Ramos c'est le meilleur joueur au monde aujourd’hui. »
« C’est un génie »
Pour justifier sa prise de position, Laurent Labit avance le fait que Thomas Ramos affiche une très bonne constance dans ses performances, que cela soit avec le XV de France ou bien du côté du Stade Toulousain. « C'est lui qui reprend la barre du XV de France et qui distille toujours la bonne passe quand il faut, le bon côté quand il faut pour aller jouer le petit par-dessus, le truc au pied même quand il ne fait pas exprès... C'est un génie. Oui, pour moi c'est le meilleur joueur au monde, il fait du 100%, il est régulier dans ses performances... tout tout tout ! Il est toujours au sommet avec son club et sa sélection. C'est le patron. » Un débat qui doit sûrement faire rire Antoine Dupont et Thomas Ramos qui sont amis.