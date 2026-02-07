Un joueur du XV de France «ronfle comme un camionneur», il doit changer de chambre !

Axel Cornic

Depuis quelques semaines déjà, les joueurs du XV de France sont réunis à Marcoussis pour le Tournoi des 6 Nations 2026, dont le match d’ouverture a eu lieu tout récemment. Cela implique notamment de vivre constamment avec certains coéquipiers, ce qui ne semble pas toujours être simple.

La grande messe du rugby de l’hémisphère Nord a débuté. En ouverture du 6 Nations 2026, le XV de France a accueilli l’Irlande de Caelan Doris et Josh van der Flier ce jeudi, au Stade de France. Et on a eu droit à une véritable démonstration, puisqu’Antoine Dupont et ses coéquipiers ont remporté une large victoire (36-14).

Dupont avec Jalibert : «Ça peut être explosif» pour le XV de France ! https://t.co/Wk9s2sGmRg — le10sport (@le10sport) February 7, 2026

Grande première sans Uini Atonio Il y avait tout de même un absent de taille. Incontournable avec le XV de France depuis plusieurs années, Uini Atonio a été contraint de mettre un terme à sa carrière à cause d’un accident cardiaque. Un évènement qui a marqué le début d’année et qui a énormément fait parler, tant le pilier droit était important pour le dispositif et la vie de la sélection tricolore.

« Dans les vestiaires, tout le monde était autour de lui » On a donc eu droit à des nombreux hommages, mais également à quelques anecdotes assez amusantes de la part de ses coéquipiers ou anciens coéquipiers. « Atonio était au fond du bus, avec tout le monde autour lui. Dans les vestiaires, tout le monde était autour de lui. Il a une force magnétique » a confié l’ancien international tricolore Benjamin Kayser, à Good Bad Rugby.