Un joueur du XV de France «ronfle comme un camionneur», il doit changer de chambre !

Depuis quelques semaines déjà, les joueurs du XV de France sont réunis à Marcoussis pour le Tournoi des 6 Nations 2026, dont le match d’ouverture a eu lieu tout récemment. Cela implique notamment de vivre constamment avec certains coéquipiers, ce qui ne semble pas toujours être simple.
La grande messe du rugby de l’hémisphère Nord a débuté. En ouverture du 6 Nations 2026, le XV de France a accueilli l’Irlande de Caelan Doris et Josh van der Flier ce jeudi, au Stade de France. Et on a eu droit à une véritable démonstration, puisqu’Antoine Dupont et ses coéquipiers ont remporté une large victoire (36-14).
Grande première sans Uini Atonio
Il y avait tout de même un absent de taille. Incontournable avec le XV de France depuis plusieurs années, Uini Atonio a été contraint de mettre un terme à sa carrière à cause d’un accident cardiaque. Un évènement qui a marqué le début d’année et qui a énormément fait parler, tant le pilier droit était important pour le dispositif et la vie de la sélection tricolore.
« Dans les vestiaires, tout le monde était autour de lui »
On a donc eu droit à des nombreux hommages, mais également à quelques anecdotes assez amusantes de la part de ses coéquipiers ou anciens coéquipiers. « Atonio était au fond du bus, avec tout le monde autour lui. Dans les vestiaires, tout le monde était autour de lui. Il a une force magnétique » a confié l’ancien international tricolore Benjamin Kayser, à Good Bad Rugby.
« J’étais avec lui pendant 24 heures, c’est le temps que j’ai pu tenir »
Mais vivre 24 heures sur 24 avec Uini Atonio, n’était pas de tout repos non plus. « Si je partageais sa chambre pour sa première sélection ? Oui, j’étais avec lui pendant 24 heures, c’est le temps que j’ai pu tenir » a poursuivi Benjamin Kayser. « Il ronfle comme un camionneur. Vous savez, vous ne pouvez pas juste le pousser, il pèse 200 kilos ».