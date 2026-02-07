Le XV de France a «le meilleur joueur du monde» et ce n’est pas Antoine Dupont !

En plus de la victoire bonifiée contre l’Irlande pour lancer son Tournoi des 6 Nations (36-14), le XV de France a également fêté le grand retour d’Antoine Dupont. Absent depuis presque un an à cause d’une blessure au genou le capitaine tricolore a eu un impact immédiat sur le jeu de son équipe, mais pour un ancien membre du staff de Fabien Galthié, il y aurait meilleur que lui en sélection.
A moins de deux ans de la prochaine Coupe du monde, le XV de France a envoyé un signal très fort. Menés par un Antoine Dupont totalement remis de sa blessure, les Bleus ont littéralement surclassé l’Irlande, menant même 29 à 0 jusqu’à l’heure de match. Mais il y a un autre joueur qui a éclaboussé cette rencontre de sa classe.
« Thomas Ramos c'est le meilleur joueur au monde aujourd'hui »
Il s’agit évidemment de Thomas Ramos, auteur de l’une des meilleures prestations de sa carrière sous le maillot du XV de France. Et selon certains, il serait actuellement bien au-dessus du niveau d’Antoine Dupont. « Au vu de ses performances individuelles, je ne peux pas occulter le rôle de Thomas Ramos. Pour moi aujourd'hui c'est... Bien sûr qu'Antoine (Dupont) est exceptionnel mais pour moi Thomas Ramos c'est le meilleur joueur au monde aujourd'hui » a expliqué Laurent Labit, dans le podcast Entre les Potos sur RMC.
« C'est un génie »
« C'est lui qui reprend la barre du XV de France et qui distille toujours la bonne passe quand il faut, le bon côté quand il faut pour aller jouer le petit par-dessus, le truc au pied même quand il ne fait pas exprès... C'est un génie » a poursuivi l’ancien entraineur de l’attaque du XV de France. « Oui, pour moi c'est le meilleur joueur au monde, il fait du 100%, il est régulier dans ses performances... tout tout tout ! Il est toujours au sommet avec son club et sa sélection. C'est le patron ».