XV de France : Nouveau partenaire pour Antoine Dupont, le rêve est permis ?

Alexis Brunet

Pour le moment, le XV de France n’a encore jamais eu la chance de décrocher la Coupe du monde. Les hommes de Fabien Galthié tenteront de le faire en 2027 en Australie, même si la concurrence sera encore une fois féroce. Pour Antoine Dupont, remporter le mondial sera un rêve et quelqu’un pourrait bien l’aider à l’atteindre.

Jeudi soir, le XV de France a parfaitement réussi son entrée dans le Tournoi des Six Nations. Opposés à l’Irlande au Stade de France, les Bleus se sont imposés 36 à 14. Pour son grand retour avec le maillot français, Antoine Dupont a rassuré et son entente avec Matthieu Jalibert à l’ouverture a été unanimement saluée.

Dupont-Jalibert, la formule gagnante ? Souvent aligné aux côtés de Romain Ntamack en charnière, Antoine Dupont était cette fois associé avec Matthieu Jalibert. Un duo qui a plu à l’ancien demi de mêlée Guy Accoceberry, qui estime qu’avec ces deux joueurs le XV de France peut rêver de gagner la Coupe du monde 2027. « Le potentiel de cette charnière reste néanmoins encore très élevé. Lorsqu’ils auront trouvé tous leurs automatismes et qu’Antoine Dupont sera à 100 %, ça peut être explosif ! C’est peut-être la pièce qui permettra au XV de France d’atteindre le titre de champion du monde en 2027 en Australie ! », a déclaré l’ancien international français de 58 ans à Sud Ouest.