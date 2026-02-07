Dupont avec Jalibert : «Ça peut être explosif» pour le XV de France !

Les doutes étaient nombreux, mais ils ont rapidement été balayés après le match contre l’Irlande (36-14). La charnière formée par Antoine Dupont et Matthieu Jalibert est l’un des gros points positifs de ce début de Tournoi des 6 Nations et on se demande déjà où vont-ils s’arrêter, avec Romain Ntamack qui pourrait bien être le grand perdant de l’histoire.
Souvent boudé par Fabien Galthié, qui lui a même préféré l’arrière de formation Thomas Ramos à plusieurs reprises, Matthieu Jalibert a mis tout le monde d’accord. Le numéro 10 du XV de France a livré une prestation XXL pour le match d’ouverture du Tournoi des 6 Nations, avec notamment une belle complémentarité avec Antoine Dupont.
« C’est peut-être la pièce qui permettra au XV de France d’atteindre le titre de champion du monde »
Car la crainte était justement de voir les deux stars se marcher sur les pieds ! Il faut dire que la carrière internationale de Jalibert n’a pas du tout été linéaire, mais son duo avec Dupont pourrait bien faire des étincelles. « Le potentiel de cette charnière reste encore très élevé. Lorsqu’ils auront trouvé tous leurs automatismes et qu’Antoine Dupont sera à 100 %, ça peut être explosif ! C’est peut-être la pièce qui permettra au XV de France d’atteindre le titre de champion du monde en 2027 en Australie ! » a déclaré Guy Accocebery, dans Sud-Ouest.
« Ntamack ? Matthieu Jalibert mérite d’être titulaire »
« Cela ne signifie pas que Romain Ntamack n’aura pas son mot à dire à l’avenir. Mais si l’équipe de France reste sur ce système offensif, il faut des armes et des joueurs capables de faire la différence individuellement » a poursuivi l’ancien demi de mêlée du XV de France, concernant le grand perdant de la situation Romain Ntamack. « C’est en cela que, à mes yeux, Matthieu Jalibert mérite d’être titulaire à l’heure actuelle. Il tient le maillot comme le dit Fabien Galthié. Romain Ntamack est néanmoins un excellent joueur : il doit figurer dans le groupe pour assurer l’intérim. Même s’il présente un style différent, Romain incarne ce jeu aussi à Toulouse. Il ne sera pas perdu, il saura aussi le jouer en équipe de France ».