F1 : Verstappen rejoint par Leclerc ? «C’est extrêmement difficile» !

Le début de la saison approche à grands pas. Si les pilotes ont pu découvrir leurs nouvelles monoplaces au cours des essais hivernaux, plusieurs critiques ont été émises, notamment par le quadruple champion du monde Max Verstappen. Le champion néerlandais a été rejoint par un pilote Ferrari, qui estime ces nouvelles voitures difficiles à piloter.

A l’orée de cette saison 2026 pleine de nouveautés, les pilotes ont pu découvrir et tester leurs monoplaces à l’occasion des essais hivernaux de Barcelone, puis de Bahreïn. Alors que le premier Grand Prix de la saison approche à grands pas, plusieurs pilotes n’ont pas hésité à critiquer les nouvelles voitures. C’est notamment le cas de Max Verstappen, qui n’a pas mâché ses mots concernant le degré de plaisir à bord de sa RB-22.

Max Verstappen a littéralement dézingué la nouvelle réglementation 2026 comparant les nouvelles F1 à des "Formule E sous stéroïdes" ! 💬😬



"Pour être honnête, ce n'est pas très amusant à conduire."



"En tant que pilote, je trouve que les sensations ne sont pas vraiment celles de… pic.twitter.com/y7NsPl9e5G — Secteur F1 (@Secteur_F1) February 12, 2026

« Ça ressemble un peu plus à de la Formule E sous stéroïdes » « Ce n’est pas toujours la chose la plus gentille à dire, mais je veux aussi être réaliste en tant que pilote, la sensation n’est pas très "Formule 1". Ça ressemble un peu plus à de la Formule E sous stéroïdes. En tant que pur pilote, j’aime conduire à fond. Et pour le moment, vous ne pouvez pas piloter à fond avec ces voitures, vous devez gérer beaucoup de choses. Une grande partie de ce que vous faites en tant que pilote [en agissant sur la gestion d’énergie, etc.] a un effet massif », a ainsi confié le quadruple champion du monde.