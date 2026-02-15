Il flambe après avoir quitté le PSG... et rêve de la Coupe du monde !

Dans quelques mois aura lieu la Coupe du monde 2026 et de nombreux joueurs rêvent de pouvoir participer à la compétition. C’est notamment le cas d’un international qui a fait le choix de quitter le PSG pour retrouver du temps de jeu. Ce dernier est de nouveau décisif et il espère bien que son sélectionneur le suit attentivement pour qu'il fasse potentiellement partie de l’aventure au mondial.
Le compte à rebours est lancé. Le 11 juin prochain débutera officiellement la Coupe du monde 2026 qui aura lieu aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Forcément, la compétition fait rêver tous les fans de football mais également les joueurs. Ces derniers essaient de briller avec leur club pour par la suite être appelés par leur sélectionneur.
Marco Asensio brille avec Fenerbahçe
Afin de se donner une chance de disputer la Coupe du monde, Marco Asensio a fait le choix l’été dernier de quitter le PSG. L’Espagnol s’est engagé définitivement avec Fenerbahçe, après un prêt réussi du côté d'Aston Villa. L’attaquant a visiblement eu raison de fuir Paris car en Turquie il revit. À l’aise sur le terrain, il a déjà inscrit douze buts et délivré neuf passes décisives en 29 matchs toutes compétitions confondues.
« J’espère que Luis suit la situation de près… »
S’il maintient ce niveau de performance, Marco Asensio pourrait avoir une nouvelle chance avec l’équipe d’Espagne, lui qui n’a plus été sélectionné depuis 2023. L’ancien joueur du PSG espère donc que son sélectionneur Luis de la Fuente suit avec attention ses performances. « Espérons-le. Être sélectionné est un grand honneur, surtout pour moi. J’espère que Luis suit la situation de près et que je recevrai un autre appel. Pour moi, c’est un objectif clair. Cet été, j’étais déterminé à ce que l’équipe que je rejoindrais participe aux compétitions européennes et évolue au plus haut niveau. Mon objectif est d’atteindre mon apogée et de laisser ensuite le choix au sélectionneur national. Jouer ma troisième Coupe du monde serait incroyable, et c’est un objectif clair pour moi cette année. Je dois continuer sur ma lancée », a déclaré l’attaquant d’après des propos rapportés par Foot Mercato.