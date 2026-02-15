Il flambe après avoir quitté le PSG... et rêve de la Coupe du monde !

Alexis Brunet

Dans quelques mois aura lieu la Coupe du monde 2026 et de nombreux joueurs rêvent de pouvoir participer à la compétition. C’est notamment le cas d’un international qui a fait le choix de quitter le PSG pour retrouver du temps de jeu. Ce dernier est de nouveau décisif et il espère bien que son sélectionneur le suit attentivement pour qu'il fasse potentiellement partie de l’aventure au mondial.

Le compte à rebours est lancé. Le 11 juin prochain débutera officiellement la Coupe du monde 2026 qui aura lieu aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Forcément, la compétition fait rêver tous les fans de football mais également les joueurs. Ces derniers essaient de briller avec leur club pour par la suite être appelés par leur sélectionneur.

Après Dembélé, ça se tend encore au PSG… https://t.co/yHi8Rk0234 — le10sport (@le10sport) February 15, 2026

Marco Asensio brille avec Fenerbahçe Afin de se donner une chance de disputer la Coupe du monde, Marco Asensio a fait le choix l’été dernier de quitter le PSG. L’Espagnol s’est engagé définitivement avec Fenerbahçe, après un prêt réussi du côté d'Aston Villa. L’attaquant a visiblement eu raison de fuir Paris car en Turquie il revit. À l’aise sur le terrain, il a déjà inscrit douze buts et délivré neuf passes décisives en 29 matchs toutes compétitions confondues.