Les «énormes efforts» de Mbappé qui ne vont pas plaire à Deschamps…

Cette saison, le Real Madrid peut compter sur un grand Kylian Mbappé. L’ancien joueur du PSG se montre décisif à presque chaque match, mais cela pourrait avoir des conséquences. En effet, l’attaquant a quelques problèmes physiques et il lui arrive de forcer pour jouer certaines rencontres. Un choix qui pourrait avoir de grosses répercussions vis-à-vis de Didier Deschamps.
Pour sa deuxième saison au Real Madrid, Kylian Mbappé a décidé de passer à la vitesse supérieure. Le Français est déjà l’auteur de 38 buts toutes compétitions confondues et il se montre indispensable à son club. Samedi soir contre la Real Sociedad (victoire 4-1 des Madrilènes), il est toutefois resté sur le banc, ce qui est assez rare pour être signalé.
Arbeloa donne des nouvelles de Mbappé
En l’absence de Kylian Mbappé, le Real Madrid a pu notamment compter sur Vinicius, auteur d’un doublé. Après la rencontre, Alvaro Arbeloa a donné des nouvelles de l’attaquant français. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Comme vous le savez, il doit gérer ces petites douleurs au genou depuis un moment. Il fait des efforts énormes à chaque fois qu'il joue sur le terrain et nous avons décidé de ne prendre aucun risque pour qu'il puisse être prêt pour le match de mardi. »
Pas de bon augure pour la Coupe du monde
Kylian Mbappé doit donc faire avec des petits problèmes au genou, ce qui n’est pas forcément une bonne nouvelle pour l’équipe de France. En effet, en forçant les choses, l’attaquant pourrait aggraver le problème et il pourrait donc arriver moins bien physiquement à la Coupe du monde. Cela serait un vrai coup dur pour Didier Deschamps, qui mise beaucoup sur l’ancien joueur du PSG qui est le capitaine des Bleus. Reste à voir si le Real Madrid décidera d’accorder encore un peu de repos à Mbappé, afin qu’il se remette complètement de ses problèmes physiques.