Les «énormes efforts» de Mbappé qui ne vont pas plaire à Deschamps…

Alexis Brunet

Cette saison, le Real Madrid peut compter sur un grand Kylian Mbappé. L’ancien joueur du PSG se montre décisif à presque chaque match, mais cela pourrait avoir des conséquences. En effet, l’attaquant a quelques problèmes physiques et il lui arrive de forcer pour jouer certaines rencontres. Un choix qui pourrait avoir de grosses répercussions vis-à-vis de Didier Deschamps.

Pour sa deuxième saison au Real Madrid, Kylian Mbappé a décidé de passer à la vitesse supérieure. Le Français est déjà l’auteur de 38 buts toutes compétitions confondues et il se montre indispensable à son club. Samedi soir contre la Real Sociedad (victoire 4-1 des Madrilènes), il est toutefois resté sur le banc, ce qui est assez rare pour être signalé.

Zidane à la place de Deschamps : Le clan Mbappé prévient, «ça va être très dur de…» https://t.co/VMPG6agQMQ — le10sport (@le10sport) February 15, 2026

Arbeloa donne des nouvelles de Mbappé En l’absence de Kylian Mbappé, le Real Madrid a pu notamment compter sur Vinicius, auteur d’un doublé. Après la rencontre, Alvaro Arbeloa a donné des nouvelles de l’attaquant français. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Comme vous le savez, il doit gérer ces petites douleurs au genou depuis un moment. Il fait des efforts énormes à chaque fois qu'il joue sur le terrain et nous avons décidé de ne prendre aucun risque pour qu'il puisse être prêt pour le match de mardi. »