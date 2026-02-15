«Les médias, je les fuis...» : Le père de Mbappé lâche ses vérités

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Figure incontournable du football français depuis dix ans, Kylian Mbappé a connu une ascension formidable vers les sommets. L'attaquant du Real Madrid a pu gravir les échelons rapidement à un jeune âge en étant bien entouré par ses parents notamment. Wilfrid Mbappé a bien participé au développement de son fils vers les sommets et raconte tout dans un documentaire même s'il n'aime pas trop cela.

Ancien entraîneur au niveau amateur, Wilfrid Mbappé s'est beaucoup investi pour développer la carrière de son fils Kylian. Il a donc connu toutes les étapes de l'ascension vers les sommets du champion du monde 2018 mais il ne s'exprime pas vraiment à ce sujet dans les médias. Il a accepté d'en parler dans un documentaire.

Kylian Mbappé - Zinedine Zidane : La relation est confirmée, «il y a une petite histoire commune»⁰ https://t.co/XHY4f8T2aK — le10sport (@le10sport) February 14, 2026

« Les médias, tout ça, c’est quelque chose que je fuis… » Ce dimanche, Canal+ sort un nouveau documentaire intitulé Tu seras pro mon fils à propos du football. Dans ce documentaire de Laure Granjon et produit par Mélissa Theuriau, Wilfrid Mbappé intervient pour parler de son expérience avec ses fils, notamment que Kylian est parti de la maison à 13 ans. Lors de l'avant-première, il a avoué avoir hésité à le faire. « Les médias, tout ça, c’est quelque chose que je fuis… Je me suis demandé si j’avais vraiment ma place dans un documentaire qui va parler foot et retransmettre ma pensée. Le plus difficile dans ce genre de projet, c’est ça. Mais j’avais entièrement confiance en Laure [Granjon] et surtout en Mélissa [Theuriau], que je connais depuis très longtemps » déclare-t-il dans une vidéo publiée par la journaliste Dounia Mesli.