«Une surprise pour tout le monde» : La décision professionnelle de Zinedine Zidane à laquelle personne ne s'attendait

Axel Cornic

Après une brillante carrière de joueur, couronné notamment d’un Ballon d’Or en 1998, Zinedine Zidane a raccroché les crampons. Mais il n’est pas resté loin du monde du football pendant très longtemps, puisqu’il a retrouvé son ancien club du Real Madrid en 2013 en tant qu’adjoint de Carlo Ancelotti, avant d’en devenir l’entraineur principal. Et peu des personnes semblaient s’attendre à une telle reconversion...

En général, les grands footballeurs ne font pas toujours d’excellents entraineurs. Il y a pourtant des exceptions à la règle et l’exemple parfait est Zinedine Zidane. Véritable météore en tant que joueur, il a continué à écrire sa légende sur le bord des terrains comme entraineur du Real Madrid. Et bientôt, il pourrait bien continuer de le faire en prenant en mains l’équipe de France.

Equipe de France : Deschamps, un coup de fil de la dernière minute avant le départ ? https://t.co/ji7FDBnrBA — le10sport (@le10sport) February 14, 2026

« Deschamps et Conte auraient pu devenir entraineur, mais Zidane... » Les anciens coéquipiers de Zinedine Zidane ne semblaient toutefois pas voir en lui un futur entraineur, lorsqu’il n’était encore qu’un footballeur. « On a vu des joueurs qui auraient pu devenir entraîneurs, deux en particulier : Didier Deschamps et Antonio Conte. Quant à Zidane, personne ne l'aurait imaginé. Sa reconversion a été une surprise pour tout le monde » a expliqué Nicola Amoruso, ancien attaquant de la Juventus de 1996 à 2002.