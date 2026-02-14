«Une surprise pour tout le monde» : La décision professionnelle de Zinedine Zidane à laquelle personne ne s'attendait

Après une brillante carrière de joueur, couronné notamment d’un Ballon d’Or en 1998, Zinedine Zidane a raccroché les crampons. Mais il n’est pas resté loin du monde du football pendant très longtemps, puisqu’il a retrouvé son ancien club du Real Madrid en 2013 en tant qu’adjoint de Carlo Ancelotti, avant d’en devenir l’entraineur principal. Et peu des personnes semblaient s’attendre à une telle reconversion...
En général, les grands footballeurs ne font pas toujours d’excellents entraineurs. Il y a pourtant des exceptions à la règle et l’exemple parfait est Zinedine Zidane. Véritable météore en tant que joueur, il a continué à écrire sa légende sur le bord des terrains comme entraineur du Real Madrid. Et bientôt, il pourrait bien continuer de le faire en prenant en mains l’équipe de France.
« Deschamps et Conte auraient pu devenir entraineur, mais Zidane... »
Les anciens coéquipiers de Zinedine Zidane ne semblaient toutefois pas voir en lui un futur entraineur, lorsqu’il n’était encore qu’un footballeur. « On a vu des joueurs qui auraient pu devenir entraîneurs, deux en particulier : Didier Deschamps et Antonio Conte. Quant à Zidane, personne ne l'aurait imaginé. Sa reconversion a été une surprise pour tout le monde » a expliqué Nicola Amoruso, ancien attaquant de la Juventus de 1996 à 2002.
« C'est un rôle difficile et complexe qui exige certaines compétences »
« Devenir entraineur c'est inné, car c'est un rôle difficile et complexe qui exige certaines compétences » a poursuivi Amoruso, dans un entretien accordé à Tuttosport en décembre dernier. « Ensuite, si l'on a la chance d'avoir eu d'excellents entraîneurs, de s'inspirer de leurs méthodes et d'y apporter ses propres idées, on obtient une formule gagnante ». A noter que parmi cette génération de joueurs de la Juventus, ils sont très nombreux à être devenus entraineurs, dans la lignée d’un certain Marcello Lippi, passé sur le banc de 1994 à 1999 puis de 2001 à 2004.