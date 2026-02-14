«Il se moque de qui ?» : L’embrouille entre Zidane et un autre champion du monde 98

Alexis Brunet

En 1998, l’équipe de France a réalisé ce qu’elle n’avait jamais fait auparavant en devenant championne du monde. Une aventure folle qui a forcément lié les différents joueurs de cette époque, mais pas tous. En effet, Zinédine Zidane n’a pas que des amis au sein de ce groupe et il y en a un avec qui il ne partira jamais en vacances.

Bientôt, l’équipe de France pourrait bien être entraînée par Zinédine Zidane. L’ancien coach du Real Madrid est le grand favori pour remplacer Didier Deschamps qui s’arrêtera après la Coupe du monde 2026. Si cela se produit, cela ne fera que renforcer le statut de légende des Bleus de l’ancien milieu de terrain offensif.

«Ça va être très dur de…» : La famille Mbappé lâche une annonce pour Zinedine Zidane https://t.co/IOKnk2VJPm — le10sport (@le10sport) February 14, 2026

Un champion du monde 1998 tacle Zinédine Zidane Notamment grâce à la victoire de l’équipe de France à la Coupe du monde 1998 et son doublé en finale contre le Brésil (3-0), Zinédine Zidane est devenu une légende des Bleus. Il est donc rare que le coach passé par le Real Madrid se fasse critiquer, mais Emmanuel Petit l’avait fait il y a quelques années dans son autobiographie "À fleur de peau". «Zidane, c'est l'icône absolue ! Certes, il réalise certaines actions caritatives, mais c'est loin du compte au regard de son considérable pouvoir (...) Il doit s'exposer davantage. »