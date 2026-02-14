PSG-OM : Une bagarre évitée de justesse à Marseille ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A chaque fois qu'un match oppose le PSG et l'OM, les tensions se ravivent entre supporters parisiens et marseillais. Le week-end dernier, les Marseillais ont subi une défaite historique lors du Classique en s'inclinant 5-0 au Parc des Princes. Et forcément, toutes les occasions sont bonnes pour les supporters de prendre leur revanche. Une bagarre a failli éclater ce samedi matin.

Le dernier match entre le PSG et l'OM laissera sans doute des traces. A Marseille, une revanche était visiblement prévue ce samedi matin mais pas sur le terrain. Des ultras marseillais sont en effet venus accueillir des supporters du club de la capitale en gare de Marseille Saint-Charles. La bagarre n'a finalement pas eu lieu.

Une bagarre prévue après un match Nîmes-Toulon D'après des informations rapportés par La Provence, une quinzaine de supporters parisiens ont pris le train ce samedi matin pour rejoindre Nîmes, en passant par une correspondance à Marseille. L'objectif était d'assister à un match de National 2 entre Nîmes et Toulon dans l'après-midi puisqu'une bagarre, un "fight", était prévu entre supporters après cette rencontre à risques. Les Toulonnais, par le jeu des alliances, attendaient les supporters parisiens pour faire face aux Nîmois. Mais les supporters parisiens ont été attendus en gare de Marseille par des ultras marseillais ayant appris leur venue.