Juste avant PSG-OM, Booba arrêté par la police (et la raison est surprenante)

C’était le rendez-vous de cette 21ème journée de Ligue 1. Dimanche soir, le PSG recevait l’OM au Parc des princes. Les Marseillais avaient la possibilité de signer deux succès de suite en championnat contre les rivaux parisiens, mais l’équipe championne d’Europe a surclassé l’Olympique de Marseille à tous les niveaux. Avant la démonstration sur le terrain, l’avant-match a été animé par le rappeur Booba qui a vécu une scène assez insolite quelques minutes plus tôt en dehors de l’enceinte du PSG.

Le PSG a refait le coup. Près d’un an après avoir lancé le Classico avec le rappeur SDM en avant-match, le champion d’Europe a accueilli l’OM dimanche soir avec un autre show à l’approche du coup d’envoi de la troisième opposition entre les deux clubs cette saison. Cette fois-ci, c’est Booba qui a assuré le spectacle dans le Parc des princes. Celui qui est surnommé « Le Duc de Boulogne » a été une demi-surprise pour cet évènement puisque ses répétitions sur les lieux ont fuité sur les réseaux sociaux la veille du jour J.

Quand Booba se fait arrêter par une policière pour une photo avant son show 😅🚔 pic.twitter.com/7ZVOxwivcP — Rvpfr (@rvpfr__) February 9, 2026

Après SDM, Booba lance l’avant-match entre le PSG et l’OM au Parc des princes L’auteur de Pitbull et de N°10 s’est produit sur la pelouse du Parc des princes en interprétant trois de ses sons. Le premier : 92i Veyron issu de Nero Nemesis puis DKR de Trône pour enfin conclure avec Dolce Camara d’Ad vitam æternam. De quoi mettre l’ambiance dans l’enceinte du Paris Saint-Germain qui s’est par la suite baladé face à son rival historique qu’est l’OM. Victoire sur le score de 5 buts à 0, le succès le plus large de l’histoire des Classicos entre les deux ennemis du football français.