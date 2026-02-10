PSG - Bouteille en verre éclatée au sol : La scène surréaliste avec une nouvelle recrue

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il y a près de 10 ans, le PSG lançait une nouvelle ère avec Unai Emery à la tête de l’équipe première. Plusieurs recrues ont déposé leurs valises dans la capitale. Et l’une d’elles a démarré son aventure parisienne d’une manière assez étrange en blessant plusieurs de ses coéquipiers dans un contexte bien particulier…

Depuis 2011 et le passage sous pavillon qatarien du PSG actant le lancement du projet QSI, de nombreuses transactions ont eu lieu sur le marché des transferts. Avant les folies Neymar et Kylian Mbappé à l’été 2017 pour 222 et 180M€, rien que ça, le comité directeur du Paris Saint-Germain avait mis la main sur quelques recrues au standing bien moins important. Cependant, un autre prodige du football français passé par Clairefontaine déposait ses valises quelques mois avant Kylian Mbappé.

🚨 Malgré des changements d’humeur très marqués, 𝗟𝗘𝗦 𝗣𝗥𝗢𝗖𝗛𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗕𝗘𝗡 𝗔𝗥𝗙𝗔 𝗘́𝗖𝗔𝗥𝗧𝗘𝗡𝗧 𝗧𝗢𝗨𝗦 𝗟𝗔 𝗣𝗢𝗦𝗦𝗜𝗕𝗜𝗟𝗜𝗧𝗘́ 𝗗𝗘 𝗧𝗥𝗢𝗨𝗕𝗟𝗘𝗦 𝗕𝗜𝗣𝗢𝗟𝗔𝗜𝗥𝗘𝗦 ! ❌



Pour contenir ses colères, Ben Arfa a fait un peu de préparation mentale dans le… https://t.co/pOFOxYCwGL pic.twitter.com/QAfhhUWvgu — BeFootball (@_BeFootball) February 10, 2026

Un bizutage qui tourne mal au PSG Hatem Ben Arfa signait à 29 ans au Paris Saint-Germain après avoir porté la tunique de l’ennemi historique qu’est l’OM pas moins de 6 années plus tôt. Le natif de Clamart en région parisienne retrouvait la ville où il a grandi et tenait à faire les choses en grand pour son bizutage. Épreuve inéluctable par laquelle les nouvelles recrues d’un club doivent passer. Pour sa performance de chant devant ses coéquipiers du PSG, Ben Arfa s’est laissé emporter.