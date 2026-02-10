PSG - Bouteille en verre éclatée au sol : La scène surréaliste avec une nouvelle recrue

Il y a près de 10 ans, le PSG lançait une nouvelle ère avec Unai Emery à la tête de l’équipe première. Plusieurs recrues ont déposé leurs valises dans la capitale. Et l’une d’elles a démarré son aventure parisienne d’une manière assez étrange en blessant plusieurs de ses coéquipiers dans un contexte bien particulier…
Depuis 2011 et le passage sous pavillon qatarien du PSG actant le lancement du projet QSI, de nombreuses transactions ont eu lieu sur le marché des transferts. Avant les folies Neymar et Kylian Mbappé à l’été 2017 pour 222 et 180M€, rien que ça, le comité directeur du Paris Saint-Germain avait mis la main sur quelques recrues au standing bien moins important. Cependant, un autre prodige du football français passé par Clairefontaine déposait ses valises quelques mois avant Kylian Mbappé.
Un bizutage qui tourne mal au PSG
Hatem Ben Arfa signait à 29 ans au Paris Saint-Germain après avoir porté la tunique de l’ennemi historique qu’est l’OM pas moins de 6 années plus tôt. Le natif de Clamart en région parisienne retrouvait la ville où il a grandi et tenait à faire les choses en grand pour son bizutage. Épreuve inéluctable par laquelle les nouvelles recrues d’un club doivent passer. Pour sa performance de chant devant ses coéquipiers du PSG, Ben Arfa s’est laissé emporter.
Ben Arfa chante Billie Jean et blesse ses coéquipiers
L’Équipe Explore a mené une enquête sur la carrière d’Hatem Ben Arfa et le personnage qu’a été le joueur. Son passage au PSG entre 2016 et 2018 a démarré avec un incident de bizutage. En chantant Billie Jean de Michael Jackson avec une bouteille en verre en guise de micro, il l’éclata au sol. Ce qui a blessé plusieurs de ses coéquipiers. Son ancien compère d’attaque à l’OL, Sidney Govou, s’est notamment exprimé sur les coups de sang assez inattendues de Ben Arfa par moments. « Parfois il avait des réactions, tu te disais : il ne va pas faire ça quand même ? Et il le faisait. Il n’avait pas toujours l’air de savoir comment se comporter avec les autres. En fait, il donnait l’impression d’être à la découverte de tout ce qui n’était pas strictement de l‘ordre du football ».