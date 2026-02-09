Correction pour l’OM : «C’est le carnaval», un grand nom du PSG en rajoute une couche

Alexis Brunet

Dimanche soir, le PSG avait décidé de mettre son costume des grands soirs. Opposés à l’OM au Parc des princes, les Parisiens se sont imposés 5-0, soit la plus lourde défaite pour les Marseillais dans l’histoire d’un Classique. Forcément, après la rencontre, les joueurs de Luis Enrique se sont permis de chambrer dans les vestiaires et cela ne devrait pas être apprécié par les supporters phocéens.

Battus 1-0 lors du match aller, le PSG avait une revanche à prendre contre l’OM. Visiblement, les joueurs de Luis Enrique étaient décidés à marquer le coup car ils se sont imposés 5-0 devant leur public du Parc des princes. Les Marseillais n’ont rien pu faire face au rouleau compresseur parisien et notamment Ousmane Dembélé, auteur d’un magnifique doublé et d’une passe décisive.

Le PSG reprend la première place en Ligue 1 Outre Ousmane Dembélé, ce sont les entrants qui ont permis au PSG de s’imposer. Sur le banc au coup d’envoi, Khvicha Kvaratskhelia et Kang-in Lee y sont allés de leur but, tout comme Facundo Medina qui a malheureusement inscrit un contre son camp. Une victoire de prestige, mais également très importante car elle permet au club de la capitale de reprendre la première place en Ligue 1 et de compter maintenant deux points d’avance sur le RC Lens.