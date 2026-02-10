PSG-OM : Le gouvernement Macron réagit après les insultes homophobes, une ministre prend la parole

Dimanche soir, le PSG n'a fait qu'une bouchée de l'OM lors du Classique de la Ligue 1 (5-0). Alors qu'on a énormément parlé de ce qui s'est passé sur le terrain, ça a aussi été malheureusement le cas de ce qui est arrivé dans les tribunes. En effet, un tifo des supporters parisiens a fait réagir à cause d'insultes homophobes. Un dossier d'ailleurs évoqué ce mardi par le gouvernement d'Emmanuel Macron.
A l'occasion du match entre le PSG et l'OM qui s'est tenu dimanche soir au Parc des Princes, un tifo des supporters parisiens n'est clairement pas passé inaperçu. En effet, sur celui-ci, on pouvait voir banderole, avec comme message « les Marseillais c'est des livreurs », accompagner un tifo avec un livreur de la société DPD.
« Ce sont des insultes et ça banalise ces insultes-là »
A la suite de ce tifo, ils ont été nombreux à condamner le message des supporters du PSG, considérant celui-ci comme des insultes homophobes. Et ce mardi, ça a été au tour d'Aurore Bergé d'en faire de même. Présente au micro de Sud Radio, la ministre déléguée à la lutte contre les discriminations a fait savoir après ces évènements survenus lors du match entre le PSG et l'OM : « Il faut qu’on arrête de considérer que des insultes homophobes, qui sont vues par des millions de téléspectateurs potentiellement, qui sont scandées dans un stade comme du folklore. Ce sont des insultes et ça banalise ces insultes-là ».
« Les insultes qu’elles soient homophobes, qu’elles soient racistes, qu’elles soient antisémites n'ont leur place nulle part »
« Le sport mérite mieux que des slogans qui sont insupportables, qui blessent, qui heurtent, qui fragilisent des personnes qui peuvent ensuite les vivre dans la vraie vie. (...) Les insultes qu’elles soient homophobes, qu’elles soient racistes, qu’elles soient antisémites n'ont leur place nulle part », a ensuite poursuivi Aurore Bergé.
Une réaction qui intervient notamment après celle de la société DPD, qui avait regretté que son image soit détournée : « DPD France regrette l’exploitation et le détournement de sa marque observés lors du match de ce week-end dans des termes qui sont contraires aux valeurs de respect, d’inclusion et de responsabilité que nous portons au quotidien avec nos équipes. DPD France s’en remet aux travaux et aux conclusions de la commission de discipline de la Ligue Professionnelle de Football ».