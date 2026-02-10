PSG-OM : Le gouvernement Macron réagit après les insultes homophobes, une ministre prend la parole

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dimanche soir, le PSG n'a fait qu'une bouchée de l'OM lors du Classique de la Ligue 1 (5-0). Alors qu'on a énormément parlé de ce qui s'est passé sur le terrain, ça a aussi été malheureusement le cas de ce qui est arrivé dans les tribunes. En effet, un tifo des supporters parisiens a fait réagir à cause d'insultes homophobes. Un dossier d'ailleurs évoqué ce mardi par le gouvernement d'Emmanuel Macron.

A l'occasion du match entre le PSG et l'OM qui s'est tenu dimanche soir au Parc des Princes, un tifo des supporters parisiens n'est clairement pas passé inaperçu. En effet, sur celui-ci, on pouvait voir banderole, avec comme message « les Marseillais c'est des livreurs », accompagner un tifo avec un livreur de la société DPD.

Ce tifo à Auteuil 🤣

Tout y est ! Le livreur dpd, le jogging Chelsea des footix rats !#PSGOM pic.twitter.com/MOLKNKusvz — Elen PSG (@ElenPsg) February 8, 2026

« Ce sont des insultes et ça banalise ces insultes-là » A la suite de ce tifo, ils ont été nombreux à condamner le message des supporters du PSG, considérant celui-ci comme des insultes homophobes. Et ce mardi, ça a été au tour d'Aurore Bergé d'en faire de même. Présente au micro de Sud Radio, la ministre déléguée à la lutte contre les discriminations a fait savoir après ces évènements survenus lors du match entre le PSG et l'OM : « Il faut qu’on arrête de considérer que des insultes homophobes, qui sont vues par des millions de téléspectateurs potentiellement, qui sont scandées dans un stade comme du folklore. Ce sont des insultes et ça banalise ces insultes-là ».