«On t'aime ici !» : La presse espagnole vit très mal un message du PSG

Entre l'Espagne et le PSG, ce n'est pas vraiment l'amour fou. En effet, depuis que le club de la capitale est en mesure de concurrencer les géants de Liga que sont le FC Barcelone et le Real Madrid, la presse ibérique n'est pas tendre avec le club de la capitale. Et la tendance se confirme une nouvelle fois.

Les relations sur le mercato entre le FC Barcelone et le PSG ont souvent donné lieu a des conflits majeurs. Entre le blocage de Marco Verratti et Thiago Silva, la clause libératoire de Neymar, ou encore la signature de Lionel Messi, le Barça s'agace depuis plusieurs années du comportement du PSG. C'est également le cas avec certains cracks de La Masia. Il y a eu Xavi Simons il y a quelques années, et il y a désormais Dro Fernandez. Le crack espagnol, recruté pour 8,2M€ cet hiver, a fait ses débuts avec le PSG dimanche soir lors du Classique contre l'OM (5-0). L'occasion pour le compte espagnol du club de la capitale sur X de lâcher un petit message pas très bien vu en Espagne : « On t'aime ici ! » Pour le journaliste espagnol Xavier Munoz il s'agit clairement d'un tacle envoyé au FC Barcelone.

Le message caché du PSG ? « À 18 ans, Pedro "Dro" Fernández a déjà porté les maillots de deux grands clubs européens. Après avoir quitté le FC Barcelone de manière surprenante il y a quelques jours, il a fait ses débuts dimanche avec le PSG, dirigé par l'ancien joueur et ancien entraîneur du Barça Luis Enrique Martínez. Et même si les relations institutionnelles entre le Barça et le PSG sont au beau fixe depuis longtemps, comme le prouve le fait que Paris ait versé 8,2 millions d'euros de plus au club blaugrana que les 6 millions stipulés dans sa clause de résiliation, les messages laissés sur les réseaux sociaux peuvent toujours être un peu trop piquants. "On t'aime ici !" a diffusé le compte espagnol du PSG pour également transmettre un message plus institutionnel en français avec un "Bienvenue chez toi, Dro !". Comme on pouvait s'y attendre, Dro a également célébré en français ses débuts avec le club où il espère s'installer parmi l'élite. "Un jour inoubliable. Allez Paris !", avec deux émoticônes en forme de cœurs rouges et bleus », écrit-il dans sa chronique pour Mundo Deportivo.