L’OM a éjecté un joueur : Le départ «ultra mal géré» qui ne passe pas pour ce consultant !

Largement battu par le PSG (5-0) dimanche soir pour le compte de la 21e journée de Ligue 1, l’OM, déjà éliminé de la Ligue des champions, est désormais hors du podium de la Ligue 1 et relégué à la quatrième place au classement. Pour un consultant de La Chaîne L’Équipe, le « péché originel » du club date de l’été dernier et du départ d’un joueur qui a été « ultra mal géré ».
Une dizaine de jours après la débâcle face au Club Bruges (3-0) et l’élimination en Ligue des champions, l’OM a sombré dimanche soir sur la pelouse du PSG (5-0). Une défaite humiliante au terme d’un match totalement dominé de la part des Parisiens. Encore engagé en Coupe de France et opposé à Toulouse en quarts de finale le 4 mars prochain, les Olympiens ont en revanche vu l’OL leur passer devant au classement et monter sur le podium.
« Ce qui manque à Marseille, cette pointe haute, qui remplissait ce rôle l’année dernière ? »
« Ce qui manque à Marseille, cette pointe haute, qui remplissait ce rôle l’année dernière ? », s’est interrogé Jérôme Alonzo sur le plateau de L’Équipe du Soir. Le consultant et ancien gardien du PSG, ainsi que de l’OM, fait référence à Adrien Rabiot, poussé vers la sortie en fin de mercato estival après sa bagarre dans le vestiaire avec Jonathan Rowe, à l’issue de la défaite face à Rennes (1-0) lors de la première journée de Ligue 1. Selon lui, c'est à ce moment-là que la saison de Marseille a pris une mauvaise tournure.
« Si la saison part de travers, elle part de travers à ce moment-là »
« Je pense qu’il y a un vrai péché originel à ce niveau-là. Mais on en parle trop peu », a poursuivi Jérôme Alonzo. « Cet été, on était plusieurs à dire que le départ de Rabiot coûterait beaucoup plus que 10M€ en fin de saison. Maintenant, il y a eu des raisons, il ne voulait pas prolonger, je sais pas quoi, la bagarre… Le mec arrive à Milan, qui est mourant, il joue pour le titre, et il part de Marseille, ils sont sortis du podium. A un moment donné, ou tu n’as vraiment pas de cul, ou c’est qu’il y a un truc qui se passe. Ce joueur-là est un joueur différent, spécial, il a changé Milan à lui tout seul quasiment. Donc je pense que l’on peut se raconter tout ce que l’on veut, il y a aussi un péché originel qui est le départ ultra mal géré d’Adrien Rabiot. Si la saison part de travers, elle part de travers à ce moment-là. Ça, c’est sûr et certain. »