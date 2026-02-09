L’OM a éjecté un joueur : Le départ «ultra mal géré» qui ne passe pas pour ce consultant !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Largement battu par le PSG (5-0) dimanche soir pour le compte de la 21e journée de Ligue 1, l’OM, déjà éliminé de la Ligue des champions, est désormais hors du podium de la Ligue 1 et relégué à la quatrième place au classement. Pour un consultant de La Chaîne L’Équipe, le « péché originel » du club date de l’été dernier et du départ d’un joueur qui a été « ultra mal géré ».

Une dizaine de jours après la débâcle face au Club Bruges (3-0) et l’élimination en Ligue des champions, l’OM a sombré dimanche soir sur la pelouse du PSG (5-0). Une défaite humiliante au terme d’un match totalement dominé de la part des Parisiens. Encore engagé en Coupe de France et opposé à Toulouse en quarts de finale le 4 mars prochain, les Olympiens ont en revanche vu l’OL leur passer devant au classement et monter sur le podium.

« Ce qui manque à Marseille, cette pointe haute, qui remplissait ce rôle l’année dernière ? » « Ce qui manque à Marseille, cette pointe haute, qui remplissait ce rôle l’année dernière ? », s’est interrogé Jérôme Alonzo sur le plateau de L’Équipe du Soir. Le consultant et ancien gardien du PSG, ainsi que de l’OM, fait référence à Adrien Rabiot, poussé vers la sortie en fin de mercato estival après sa bagarre dans le vestiaire avec Jonathan Rowe, à l’issue de la défaite face à Rennes (1-0) lors de la première journée de Ligue 1. Selon lui, c'est à ce moment-là que la saison de Marseille a pris une mauvaise tournure.