AccueilMercato Football

L’OM a éjecté un joueur : Le départ «ultra mal géré» qui ne passe pas pour ce consultant !

L’OM a éjecté un joueur : Le départ «ultra mal géré» qui ne passe pas pour ce consultant !
Hugo Chirossel -
Journaliste
Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Largement battu par le PSG (5-0) dimanche soir pour le compte de la 21e journée de Ligue 1, l’OM, déjà éliminé de la Ligue des champions, est désormais hors du podium de la Ligue 1 et relégué à la quatrième place au classement. Pour un consultant de La Chaîne L’Équipe, le « péché originel » du club date de l’été dernier et du départ d’un joueur qui a été « ultra mal géré ».

Une dizaine de jours après la débâcle face au Club Bruges (3-0) et l’élimination en Ligue des champions, l’OM a sombré dimanche soir sur la pelouse du PSG (5-0). Une défaite humiliante au terme d’un match totalement dominé de la part des Parisiens. Encore engagé en Coupe de France et opposé à Toulouse en quarts de finale le 4 mars prochain, les Olympiens ont en revanche vu l’OL leur passer devant au classement et monter sur le podium.

« Ce qui manque à Marseille, cette pointe haute, qui remplissait ce rôle l’année dernière ? »

« Ce qui manque à Marseille, cette pointe haute, qui remplissait ce rôle l’année dernière ? », s’est interrogé Jérôme Alonzo sur le plateau de L’Équipe du Soir. Le consultant et ancien gardien du PSG, ainsi que de l’OM, fait référence à Adrien Rabiot, poussé vers la sortie en fin de mercato estival après sa bagarre dans le vestiaire avec Jonathan Rowe, à l’issue de la défaite face à Rennes (1-0) lors de la première journée de Ligue 1. Selon lui, c'est à ce moment-là que la saison de Marseille a pris une mauvaise tournure.

« Si la saison part de travers, elle part de travers à ce moment-là »

« Je pense qu’il y a un vrai péché originel à ce niveau-là. Mais on en parle trop peu », a poursuivi Jérôme Alonzo. « Cet été, on était plusieurs à dire que le départ de Rabiot coûterait beaucoup plus que 10M€ en fin de saison. Maintenant, il y a eu des raisons, il ne voulait pas prolonger, je sais pas quoi, la bagarre… Le mec arrive à Milan, qui est mourant, il joue pour le titre, et il part de Marseille, ils sont sortis du podium. A un moment donné, ou tu n’as vraiment pas de cul, ou c’est qu’il y a un truc qui se passe. Ce joueur-là est un joueur différent, spécial, il a changé Milan à lui tout seul quasiment. Donc je pense que l’on peut se raconter tout ce que l’on veut, il y a aussi un péché originel qui est le départ ultra mal géré d’Adrien Rabiot. Si la saison part de travers, elle part de travers à ce moment-là. Ça, c’est sûr et certain. »

Articles liés