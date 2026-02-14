«Des comportements égoïstes» repérés, le PSG a décidé d’intervenir   

Alexis Brunet

Vendredi, le PSG n’a pas réussi à s’imposer face au Stade Rennais. Les Parisiens se sont inclinés 3-1 et après la rencontre Ousmane Dembélé a poussé un petit coup de gueule, demandant à certains de ses coéquipiers d’arrêter de la jouer trop individualistes. Une déclaration loin d’être anodine, car le club de la capitale a identifié quelques comportements problématiques dernièrement.

En ouverture de la 22ème journée de Ligue 1, le PSG se rendait sur la pelouse du Stade Rennais qui restait sur une série de quatre défaites de suite. Les Parisiens avaient eux l’opportunité de mettre provisoirement le RC Lens à cinq points, mais cela n’a pas fonctionné. Les coéquipiers de Vitinha se sont inclinés 3-1 et Lens peut donc repasser premier du championnat en cas de victoire contre Brest ce samedi.

Dembélé s’agace Le PSG a donc raté une belle occasion et forcément certains Parisiens étaient déçus après le match. C’est notamment le cas d’Ousmane Dembélé qui s’est présenté au micro de Ligue 1+ et qui a poussé un petit coup de gueule. « On est très mal rentrés dans le match. Après, je pense que Rennes a fait un très bon match. Je pense qu’on doit mettre plus d’envie, on doit surtout jouer pour le Paris Saint-Germain pour pouvoir gagner des matches. Parce que si on joue tout seul sur le terrain, ça ne va pas aller, on ne va pas gagner les titres qu’on veut. La saison dernière, on a mis le club, le fanion, le Paris Saint-Germain devant, avant de penser à soi-même. Je pense qu’on doit retrouver ça, surtout sur ces matches-là. On sait qu’on est dans la deuxième partie de saison. C’est le Paris Saint-Germain qui doit être en premier, pas les individualités. »