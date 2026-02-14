Un favori pour remplacer De Zerbi ? L'OM a tout tenté pour brouiller les pistes avec son prochain entraîneur

Alexis Brunet

Malgré un contrat qui courait jusqu’à l’été 2027, Roberto De Zerbi a quitté l’OM il y a quelques jours. L’Italien n’a pas résisté à la pression du club phocéen, qui se cherche donc un nouvel entraîneur. La direction marseillaise aurait d’ailleurs déjà un grand favori pour le poste, mais elle tenterait de brouiller les pistes. Explications.

Lors du mercato hivernal, l’OM a été particulièrement actif. Le club phocéen cherchait à renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi en vue de la seconde partie de saison, mais c’était sans compter les derniers jours. Alors qu’il était initialement sous contrat jusqu’à l’été 2027, le technicien italien de 46 ans a finalement quitté son poste. Un départ qui peut s’expliquer par le contexte marseillais brûlant et les derniers résultats pas forcément avantageux.

De Zerbi est parti : Plusieurs joueurs de l'OM à l'origine du problème ? https://t.co/gfFvuXeGkF — le10sport (@le10sport) February 14, 2026

L’OM a un favori pour l’après De Zerbi Avec ce départ, l’OM doit donc rapidement trouver un nouveau coach en cours de saison. D’après plusieurs sources, le favori actuellement se nommerait Habib Beye. Ce dernier aurait d’ailleurs déjà rencontré Medhi Benatia jeudi à Paris. Toutefois, pour le moment, il n’est pas encore libéré de son contrat avec le Stade Rennais, mais un accord pourrait être trouvé la semaine prochaine. En parallèle, le club phocéen a également d’autres pistes. Sergio Conceiçao fait partie des profils étudiés, tout comme Eric Chelle. Problème, les deux hommes sont actuellement en poste.