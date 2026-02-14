De Zerbi a quitté l'OM : Sa décision ne passe pas, «c'est n'importe quoi»

Alexis Brunet

En poste depuis l’été 2024, Roberto De Zerbi ne finira pas la saison à l’OM. Il y a quelques jours, le club phocéen a annoncé la fin de sa collaboration avec l’entraîneur italien que Pablo Longoria annonçait pourtant vouloir garder à Marseille pendant plusieurs années. Le fait que le technicien de 46 ans s’en aille de cette façon n’a pas du tout plu à certains.

La saison de l’OM s’annonce bien plus compliquée que prévu. Après avoir été éliminé à la surprise générale en Ligue des champions et giflé par le PSG lors du Classique (5-0), le club phocéen a également perdu Roberto De Zerbi. Dans la nuit de mardi à mercredi, par le biais d’un communiqué, la direction marseillaise a annoncé la fin de sa collaboration avec l’Italien, qui était initialement sous contrat jusqu’à l’été 2027.

« Il se met le feu tout seul » Un départ surprise, qui met donc l’OM dans l’embarras. Dans l’émission Rothen s’enflamme, Younès Belhanda a donné son avis sur le sujet Roberto De Zerbi. L’ancien joueur de Montpellier ne comprend pas du tout comment l’Italien a pu prendre une telle décision alors qu’il avait tout pour réussir à Marseille. « Pourquoi il (Abardonado) le remercie (De Zerbi) ? Il a quitté le navire au milieu de la saison. Tu n'as rien à remercier. Tu quittes le navire comme ça en plein milieu de la saison alors que tu n’as pas de pression ni des supporters ni de ta direction… T’as un peu des articles qui passent à droite à gauche qui le critiquent un peu et toi tu quittes le navire, moi ça j’arrive pas à comprendre. De Zerbi, ce qu’il a fait, c’est n’importe quoi. Il a l’appui de son directeur sportif, il a l’appui de son président, il a pas connu les années turbulentes à Marseille où les supporters descendaient ou criaient ou sifflaient ou qui venaient à la Commanderie et tu te mets le feu tout seul. Il se met le feu tout seul. »