OM - De Zerbi prend la porte : La séparation qu'un club n'avait pas prévu...

Le climat devenait de plus en plus délétère à Marseille ces derniers temps avec l'élimination en saison régulière de Ligue des champions et les performances de l'OM vivement critiquées. Roberto De Zerbi en a fait les frais et a quitté le club de manière officielle en milieu de semaine. Une fin d'histoire avec l'Olympique de Marseille à laquelle un club étranger ne s'attendait pas vraiment...
Ces dernières semaines sont plutôt mouvementées dans la cité phocéenne. Entre l'élimination de l'OM en Ligue des champions au terme d'un improbable scénario en passant par la réunion de crise à la Commanderie entre joueurs, dirigeants et supporters, le tout en vivant une déroute à Paris dimanche dernier lors du Classico (5-0, plus large défaite de l'histoire de cette affiche)... L'heure n'est pas aux sourires à Marseille. Et encore moins depuis le début de semaine avec la séparation « d'un commun accord » entre l'Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi.
«C’est une décision qui fait partie du jeu»
Le coach italien qui était pourtant sous contrat à l'OM jusqu'en juin 2027 n'est plus en poste, mettant à mal le projet sportif de trois ans tournant autour de sa personne et la confiance instaurée en lui du côté d'Arsenal pour le prêt d'Ethan Nwaneri. En conférence de presse ce vendredi, Mikel Arteta a fait un aveu sur ce cas de figure précis. « C’est quelque chose que je ne peux pas contrôler (le départ de RDZ, ndlr). Encore une fois, c’est une décision qui fait partie du jeu lorsqu’on est prêté, et cela fait partie du parcours d’un footballeur. Vous allez donc devoir travailler avec différents entraîneurs, et cela peut arriver à tout moment, vous ne pouvez pas contrôler cela, vous ne pouvez pas l’éviter ».
«Oui, l’une des raisons du prêt était certainement Roberto»
Au cours de cette prise de parole en amont du 4ème tour de FA Cup entre Arsenal et Wigan, l'entraîneur des Gunners a tout de même reconnu avoir validé le départ en prêt jusqu'à la fin de la saison du gamin de l'académie à l'OM en grande partie en raison de la présence de Roberto De Zerbi à la Commanderie. Mais pas seulement...« Oui, l’une des raisons (du prêt à l’OM, ndlr) était certainement Roberto, mais c’était aussi Marseille, et ce que Marseille, en tant que club et environnement, apporte à Ethan. Je pense que cela restera très positif ». a conclu Arteta par le biais d'un discours relayé par Foot Mercato. Reste à savoir si le milieu offensif de 18 ans parviendra tout de même à briller à l'OM sans De Zerbi.