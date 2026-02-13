Un nouvel entraîneur à l'OM : Le rendez-vous devant la justice française avant de signer ?

Alexis Brunet

Avec le départ en cours de saison de Roberto De Zerbi, l’OM doit donc se trouver rapidement un nouvel entraîneur. Pablo Longoria et Medhi Benatia sont en train de s’y atteler et une piste paraît très sérieuse. La signature de ce coach pourrait intervenir rapidement, mais avant cela il pourrait bien devoir passer devant la justice française. Explications.

Que va donner la fin de saison de l’OM ? La question a le mérite de se poser, car pour le moment tout semble très flou du côté de Marseille. Le club phocéen est actuellement quatrième de Ligue 1 à douze points du PSG qui est leader, mais il doit surtout maintenant faire sans Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien a été remercié dans la nuit de mardi à mercredi et les dirigeants marseillais sont donc à la recherche de son successeur.

Un entraîneur de la CAN à l’OM ? «C’est formidable», Riolo valide son profil https://t.co/vvvekzs8jP — le10sport (@le10sport) February 13, 2026

L’OM a plusieurs pistes Il n’est jamais simple de trouver le bon entraîneur en cours de saison, surtout pour un club de la stature de l’OM. Malgré ce constat, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont déjà quelques pistes. L’une d’entre elles mène à Habib Beye, qui vient de quitter le Stade Rennais. Le club phocéen pourrait également tenter de faire revenir Igor Tudor ou bien miser sur Sergio Conceiçao, qui était pisté par le passé. La piste menant à Eric Chelle, actuel sélectionneur du Nigéria, serait également une possibilité.