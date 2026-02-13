«Tu peux pas nous la mettre à l’envers» : Kylian Mbappé est intervenu pour empêcher un transfert au PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui au Real Madrid, Kylian Mbappé aura donc évolué pendant 7 saisons au PSG. Recruté en 2017, le Français y sera resté jusqu'en 2024. A Paris, il était d'ailleurs devenu plus qu'un simple joueur de football puisque tout le projet parisien tournait autour de lui. Et voilà que Mbappé n'avait d'ailleurs pas hésité à intervenir dans plusieurs dossiers du mercato.

Du temps où il était au PSG, Kylian Mbappé s'est mêlé à plusieurs reprises du mercato parisien. En effet, l'ancien attaquant du club de la capitale serait intervenu dans différents dossiers, n'hésitant à discuter avec plusieurs joueurs pour tenter de les convaincre de le rejoindre Paris. Mais voilà que Mbappé a également aussi oeuvré pour que certains restent à ses côtés au PSG. C'est ainsi que ce qui serait arrivé avec Neymar.

« Si tu pars, tu es faible » Acheté en 2017 par le PSG, Neymar a semble-t-il vite regretté son choix de quitter le FC Barcelone pour le club de la capitale. Ainsi, le Brésilien aurait tenté de revenir en Catalogne. En vain. Kylian Mbappé serait d'ailleurs intervenu quand son coéquipier avait des envies d'ailleurs en 2019. C'est L'Equipe Explorer qui avait révélé cela et Mbappé aurait alors dit à Neymar : « T’as pas intérêt à partir, tu peux pas nous la mettre à l’envers comme ça… Si tu pars, tu es faible ».