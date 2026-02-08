OM : De Zerbi acte la rupture avec ce joueur : «C’est très radical, limite violent» !

Alexis Brunet

Cet hiver, l’OM s’est montré très actif sur le marché des transferts, que cela soit du côté des départs ou des arrivées. Roberto De Zerbi s’est notamment débarrassé de certains joueurs qu’il ne trouvait pas assez investis et il n’a pas fait de sentiments. Un fonctionnement qui ne plait pas du tout à certains.

Comme c’est souvent le cas depuis l’arrivée de Pablo Longoria, l’OM a l’habitude de multiplier les transferts lorsque le mercato ouvre ses portes. La fenêtre hivernale 2026 n’a pas échappé à la règle car le président marseillais a multiplié les mouvements, afin d’offrir un effectif de qualité à Roberto De Zerbi.

🎙️ La réponse de Roberto De Zerbi à l’excellente question de @romcanuti concernant le dossier Murillo.



« Il vaut mieux être peu, et avoir tous faim, qu’être nombreux et être « comme ci, comme ça ». pic.twitter.com/4UiJx5pe3w — Carl⚪️s Ⓜ️isère (@CarlosMoserZ) February 6, 2026

Amir Murillo a quitté l’OM Parmi les nombreux transferts réalisés par l’OM cet hiver, il y a par exemple le départ d’Amir Murillo du côté de Beşiktaş. Pointé du doigt dernièrement par Roberto De Zerbi pour son manque d’investissement, le défenseur a été forcé de quitter le club phocéen. Beau joueur, le Panaméen a tenu à adresser un message à ses anciens supporters sur son compte Instagram. « Ce n’est peut-être pas la fin que nous espérions, mais je ne peux pas clore ce chapitre sans adresser quelques mots de remerciement à vous, les fans, et à tous ceux qui m’ont marqué et avec qui j’ai partagé de grands moments (…) Marseille aura toujours une place particulière dans mon cœur. C’est la ville où j’ai pu réaliser mon rêve d’enfant de jouer en Ligue des Champions (…) J’ai ressenti une chaleur incomparable de la part des supporters du Stade Vélodrome. Ce sont des souvenirs indélébiles et inoubliables. »