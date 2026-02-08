Laure Boulleau inquiète pour ce joueur du PSG : «Il a la trouille»

Alexis Brunet

Après une longue carrière du côté du PSG et de l’équipe de France, Laure Boulleau donne maintenant son avis sur le football dans le CFC chaque dimanche. Cette dernière traite notamment l’actualité de son club de cœur et un joueur de Luis Enrique l’inquiète beaucoup en ce moment, car il semblerait qu’il ait la trouille lorsqu’il est sur le terrain.

Avec l’arrivée de Luis Enrique à l’été 2023, le PSG est enfin devenu l’un des plus grands clubs européens. Les Parisiens ont notamment mis la main sur la Ligue des champions la saison dernière et le technicien espagnol y est pour beaucoup. Il a notamment instauré une vraie discipline et un fonctionnement qui pousse tous les joueurs à donner le meilleur d’eux mêmes pour espérer pouvoir être titulaire.

Chevalier s’est fait passer devant Recruté l’été dernier par le PSG, Lucas Chevalier devait incarner l’après Gianluigi Donnarumma et devenir le titulaire au poste pour plusieurs années. Malheureusement, la première saison de l’ancien Lillois du côté de Paris ne se passe pas de la meilleure des façons. Le Français a déçu plusieurs fois et Luis Enrique a donc décidé dernièrement d’instaurer Matvey Safonov comme numéro un. C’est d’ailleurs lui qui était dans les buts du club de la capitale contre l’OM ce dimanche.