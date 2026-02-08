Un «très grand joueur» à l’OM, le «problème» qui ne le concerne pas

Alexis Brunet

Si le PSG est l’équipe de Ligue 1 qui possède le plus bel effectif, l’OM n’est toutefois pas démuni. Le club phocéen dispose aussi de plusieurs joueurs très talentueux, mais cela peut causer des problèmes pas forcément évidents. Roberto De Zerbi va donc devoir trancher le plus rapidement possible pour trouver la solution.

Ce dimanche soir aura lieu le Classique entre le PSG et l’OM. Une affiche de gala avec donc forcément des grands joueurs. Le club de la capitale pourra par exemple compter sur son Ballon d’or Ousmane Dembélé ou bien encore sur son maître à jouer Vitinha. Les Parisiens doivent s’imposer s’ils veulent repasser devant au classement.

« Il répond toujours présent » Le PSG a donc de sérieux arguments, mais l’OM aussi. Roberto De Zerbi a vu plusieurs joueurs arriver cet hiver, mais il peut surtout compter sur Mason Greenwood, qui est étincelant depuis le début de la saison. Selon Alain Giresse, qui s’est exprimé auprès de La Provence, l’Anglais est l’atout offensif numéro un de Marseille. « Il est là quand on l'attend, il répond toujours présent, il fait des différences lors des gros matches, il a une stabilité de performance. Il est plus mûr, capable de maîtriser ses qualités et de les mettre au profit du collectif. Être présent dans les grands rendez-vous, être celui sur lequel on se repose pour gagner ou se sortir d'une mauvaise situation, c'est la démonstration d'un grand joueur. »