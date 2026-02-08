La scène gênante en plein match avec Thierry Henry, «je n'étais pas prêt»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Grande star du football français, Thierry Henry a surtout marqué les esprits lors de son parcours à Arsenal. L'homme aux 123 sélections en équipe de France a porté le maillot du club anglais de 1999 à 2007, disputant près de 370 matches. Mais tout ne s'est pas toujours très bien passé sur le terrain pour lui...

Considéré par de nombreux observateurs comme l'un des meilleurs joueurs de Premier League de l'histoire, Thierry Henry a eu l'occasion de disputer beaucoup de matches sur les plus grands stades d'Angleterre. L'un de ses anciens partenaires à Arsenal et aussi en Equipe de France est revenu en 2022 sur un épisode particulier lors d'un penalty.

Un gros raté avec Thierry Henry, Robert Pirès raconte Ancienne grande figure d'Arsenal également, Robert Pirès était souvent associé à Thierry Henry sur le terrain. Les joueurs français avaient tenté un pari incroyable lors d'un match face à Manchester City en 2005 mais tout ne s'est pas passé comme prévu. « Le penalty manqué qu'on voulait tirer à deux avec Titi (Henry) contre Manchester City (1-0, le 22 octobre 2005, 71e minute). Titi est un grand fan de Cruyff qui l'avait réalisé et réussi (avec Jesper Olsen en 1982 pour l'Ajax). On en avait parlé la veille, j'avais dit oui. Mais entre l'entraînement et la compète ce n'est pas pareil. Alors quand il est venu vers moi pour me dire : "On le tente", je n'étais pas chaud... Je n'étais pas prêt et c'est pour ça que je l'ai foiré ! (Il a voulu passer le ballon à Henry, jaillissant de la limite de la surface, mais le ballon n'ayant pas fait un tour sur lui-même, l'arbitre a sifflé un coup franc pour City) » racontait Pirès en 2022 à L'Equipe.