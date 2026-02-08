Avant PSG-OM, La Provence pose la question qui fâche

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce dimanche soir, le PSG retrouve l'OM au Parc des Princes dans un match très attendu. Les deux équipes n'ont pas terminé leur campagne de Ligue des champions de la meilleure des manières et voudront marquer un gros coup face à leur rival. L'OM vise clairement une victoire pour espérer rester au contact de la tête du championnat mais cela dépend en partie d'un joueur.

Comme d'habitude, le Classique entre le PSG et l'OM est un match qui fait couler beaucoup d'encre. Ce dimanche, la performance de Mason Greenwood sera forcément très surveillée puisque l'attaquant anglais est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1 depuis son arrivée à l'été 2024. La Provence va même plus loin en exposant toutes les qualités de ce joueur clivant.

Match perdu «sur tapis vert» face à l’OM : Le PSG alerte ses supporters ! https://t.co/qS4NGdwUqc — le10sport (@le10sport) February 7, 2026

Mason Greenwood frappe fort à son arrivée à l'OM Dans son édition du jour, La Provence n'hésite pas à se poser la question concernant le niveau de Mason Greenwood par rapport à la Ligue 1. Le quotidien se demande si l'attaquant anglais est le meilleur joueur de Ligue 1 et n'hésite pas à demander à des spécialistes d'apporter des éléments de réponse. « Très vite, j’ai été agréablement surpris. En un coup d’œil, on voit que c’est un très, très, très bon joueur. Il a ce truc qui différencie les bons des grands, cette force pour se créer à tout moment, et seul, des occasions. Cela aurait été bien qu’il flambe davantage en Ligue des champions, c’est la petite tache sur son parcours. Mais s’il continue comme cela, il sera le top de la Ligue 1 cette saison. C’est difficile de lui trouver des concurrents, vu qu’au PSG les candidats naturels ont connu des blessures. Thauvin avait fait un excellent début de saison, aussi. Mais Greenwood est le plus constant. Le retour d’Amine Gouiri lui a fait énormément de bien. Leur complémentarité est excellente. Ce sont aussi les autres qui bonifient Greenwood » a notamment réagi Laurent Fournier, ancien joueur du PSG et de l'OM. Très à l'aise ballon au pied, l'attaquant était à égalité de buts avec Ousmane Dembélé en Ligue 1 la saison dernière.