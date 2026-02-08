«C'est indécent» : Le comportement de Cristiano Ronaldo ne passe pas, «il n'aurait jamais fait ça au Real Madrid»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En colère à la suite du recrutement de Karim Benzema à Al-Hilal, Cristiano Ronaldo a décidé de faire grève à Al-Nassr où il évolue depuis 2023. Le Portugais n'est pas content de la manière dont les transferts sont gérés en Arabie saoudite et il n'a pas disputé les deux derniers matches de son équipe. Un comportement qui ne passe pas auprès de tout le monde...

A 41 ans, Cristiano Ronaldo continue de bien s'illustrer sur les terrains d'Arabie saoudite. Mais le Portugais aimerait beaucoup décrocher un trophée majeur et il n'a pas apprécié qu'Al-Hilal, leader du championnat, se renforce en recrutant Karim Benzema. La star portugaise a décidé de faire grève et menace même de partir. Une attitude que la Ligue saoudienne déplore et aimerait voir disparaître rapidement.

Cristiano Ronaldo en grève, il prend un coup de pression en guise de réponse ! https://t.co/1ZlrJCYZWe — le10sport (@le10sport) February 6, 2026

« Cristiano Ronaldo se croit au dessus de tout » Au vu de son statut, Cristiano Ronaldo a eu l'habitude dans sa carrière qu'on lui apporte ce qu'il souhaite. Mais cette fois-ci, pas sûr qu'il obtienne gain de cause. « C'est indécent. C'est même insultant pour la Saudi Pro League. Cristiano Ronaldo se croit au dessus de tout. On rappelle que son équipe a quand même recruté Kingsley Coman, Sadio Mané, Joao Felix, Inigo Martinez, Jhon Duran, etc, etc... Il a une équipe, c'est une dream team à l'échelle de la Saudi Pro League. Cela ne l'empêche pas de pas gagner et je pense que c'est ça qui le travaille. Depuis son arrivée, il a gagné une Coupe arabe qui est très très très secondaire, et pour le reste, le championnat et la Coupe nationale, il n'a jamais rien gagné » explique Dave Appadoo au micro de RTL.