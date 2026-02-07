«Il n’a pas la stature d’un top mondial» : Alerte au PSG, Luis Enrique s’est trompé ?

La saison dernière, le PSG a impressionné toute l’Europe en remportant notamment la Ligue des champions. Le club de la capitale vise le doublé cette année, mais selon certains observateurs cela sera difficile pour Paris. En effet, Luis Enrique se tromperait en alignant un joueur qui n’a pas du tout les qualités requises pour figurer dans le top mondial à son poste.
Dans ses rangs, le PSG possède certains des meilleurs joueurs du monde. C’est notamment le cas avec Ousmane Dembélé qui a remporté le Ballon d’or la saison dernière ou bien encore Vitinha qui fait partie des meilleurs milieux de terrain en activité. Il ne faut également pas oublier Achraf Hakimi, qui revient de blessure, mais qui est considéré comme le meilleur latéral droit de la planète.
Le problème du gardien de but
S’il y a bien un secteur qui interroge au PSG, c’est celui des gardiens de but. Très souvent décisif la saison dernière, Gianluigi Donnarumma a toutefois été vendu par le club de la capitale qui désirait miser sur Lucas Chevalier. Le Français a donc débarqué à Paris, mais il n’a pour le moment pas réussi à passer un cap et il a dernièrement laissé sa place de titulaire à Matvey Safonov qui prouve qu’il a les capacités pour garder les cages parisiennes.
« Il n'a pas la stature d'un top gardien mondial »
Toutefois, le débat entre Matvey Safonov et Lucas Chevalier ne semble pas encore totalement clos. Aucun des deux portiers du PSG n’a encore mis tout le monde d’accord, mais pour le consultant de RMC Sport Lionel Charbonnier, l’avantage va au Russe en ce moment. « Dans les conditions actuelles, je trouve que Safonov est beaucoup plus rassurant pour toute son équipe. Je le trouve plus rayonnant dans ses seize mètres. Quand je vois Safonov, je vois un but beaucoup plus petit que lorsque je vois Lucas Chevalier. Il est plus avancé sur sa ligne, en plus du charisme. » Une vision que ne partage pas Benoît Costil, qui estime que le rayonnement de l’ancien joueur de Krasnodar est trop limité. « Pour moi non. Il n'a pas la stature d'un top gardien mondial. Je vois un potentiel plus important chez Lucas Chevalier. Il est loin de ce qui se fait de mieux au niveau mondial. » Avec Luis Enrique, rien ne semble gravé dans le marbre et le Français pourrait bien ne pas avoir dit son dernier mot.