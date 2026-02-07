«Il n’a pas la stature d’un top mondial» : Alerte au PSG, Luis Enrique s’est trompé ?

Alexis Brunet

La saison dernière, le PSG a impressionné toute l’Europe en remportant notamment la Ligue des champions. Le club de la capitale vise le doublé cette année, mais selon certains observateurs cela sera difficile pour Paris. En effet, Luis Enrique se tromperait en alignant un joueur qui n’a pas du tout les qualités requises pour figurer dans le top mondial à son poste.

Dans ses rangs, le PSG possède certains des meilleurs joueurs du monde. C’est notamment le cas avec Ousmane Dembélé qui a remporté le Ballon d’or la saison dernière ou bien encore Vitinha qui fait partie des meilleurs milieux de terrain en activité. Il ne faut également pas oublier Achraf Hakimi, qui revient de blessure, mais qui est considéré comme le meilleur latéral droit de la planète.

🚨 BREAKING : Le PSG essaye bien de prolonger Luis Enrique jusqu’en 2030 !



Le club explique que les 1eres discussions se déroulent "très sereinement" et que "tout sera conclu en temps voulu", c’est à dire (dans l’idéal) avant la fin de la saison ✍️❤️💙



[L’Equipe] pic.twitter.com/nGM0vbZ0M2 — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 7, 2026

Le problème du gardien de but S’il y a bien un secteur qui interroge au PSG, c’est celui des gardiens de but. Très souvent décisif la saison dernière, Gianluigi Donnarumma a toutefois été vendu par le club de la capitale qui désirait miser sur Lucas Chevalier. Le Français a donc débarqué à Paris, mais il n’a pour le moment pas réussi à passer un cap et il a dernièrement laissé sa place de titulaire à Matvey Safonov qui prouve qu’il a les capacités pour garder les cages parisiennes.