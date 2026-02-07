Une star doit «retrouver l’amour du football» au PSG : «La première chose à faire c’est…»

Axel Cornic

Depuis sa victoire historique en Ligue des Champions, Luis Enrique a décidé de très peu changer son effectif, avec des périodes de mercato assez calmes. Mais cela lui a surtout donné quelques soucis, puisque le Paris Saint-Germain a dû composer avec des blessures très importantes lors de la première partie de saison.

Le collectif est clairement mis en avant à Paris, depuis l’arrivée de Luis Enrique. Mais quand les stars ne sont pas là, ça devient plus compliqué. Et cela a notamment été le cas à l’automne avec la blessure d’Achraf Hakimi, qui est l’une des pierres angulaires de l’équipe du PSG sacrée championne d’Europe.

Luis Enrique va mettre au repos Hakimi Lors de la conférence de presse organisée ce samedi, Luis Enrique est revenu sur la situation d’Hakimi, dont la suspension semble venir au point nommé. « La première chose à faire, c’est se reposer, tout l’inverse de ce que tout le monde dit. J’ai beaucoup d’expérience dans le football et la première chose à faire pour un joueur qui a disputé la CAN, avec un résultat que je juge brillant, une blessure, c’est de se reposer, notamment sur le plan mental, retrouver l’amour de jouer au football » a déclaré le coach du PSG, qui va donc ménager sa star.