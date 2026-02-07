La qualité d’un joueur du PSG qui le rapproche… «d’un sanglier»

La saison dernière, le PSG a réussi à décrocher son premier titre en Ligue des champions grâce à la force de son effectif. Parmi les forces en présence, le club peut compter sur de jeunes joueurs qui s'illustrent au plus haut niveau. En effet le club peut se féliciter d'avoir un centre de formation efficace. D'ailleurs, l'un de ses joueurs issus de celui-ci a refait surface ces derniers mois. Ses qualités rappelleraient celles d'un animal un peu particulier.
Pour cette saison, le PSG a gardé quasiment le même effectif pour tenter de remporter la Ligue des champions une deuxième fois consécutive. Le club a retrouvé cette année un jeune milieu de terrain plus efficace qui a traversé une période plus compliquée. En effet, les qualités de Warren Zaïre-Emery font parler positivement en ce moment.
Warren Zaïre-Emery comparé à un sanglier
A seulement 19 ans, Warren Zaïre-Emery s'est déjà largement imposé dans l'effectif du PSG. Le milieu de terrain est beaucoup mieux cette saison et ses qualités athlétiques font des ravages sur le terrain. Ce n'est pas pour rien que le Français a battu des records de précocité au moment de faire ses débuts professionnels notamment. « En haut, il est intraitable. On le voit à ses épaules et à ses trapèzes. Il a une force naturelle spectaculaire et assez rare dans le foot. Chez un animal, on dirait qu'il a la force d'un sanglier » déclare même le sélectionneur de l'Equipe de France Espoirs Gérald Baticle d'après des propos rapportés par L'Equipe.
Zaïre-Emery, un athlète précoce au niveau incroyable
En gravissant les échelons dans le centre de formation du PSG, Warren Zaïre-Emery a même fait ses débuts professionnels à 16 ans, du jamais vu dans l'histoire du club. D'ailleurs il a rapidement réussi à s'illustrer puisque son entourage rappelle à L'Equipe sa prestation lors d'un PSG - AC Milan en Ligue des champions en octobre 2023. « Rappelez-vous la manière dont il avait fait valdinguer Theo Hernandez » rappelle-t-on. Il avait déjà reçu un surnom particulier dans le vestiaire, celui de « robot. »