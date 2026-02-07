Kylian Mbappé en contact avec Emmanuel Macron : «Un plaisir de pouvoir échanger» !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Véritable star du Real Madrid, Kylian Mbappé est la plus grande star du football français à l'heure actuelle. L'attaquant a marqué les esprits dès ses débuts et il parvient toujours à afficher un grand niveau de jeu après toutes ces saisons. Au vu de son statut, cela lui arrive souvent d'être en contact avec le président de la République Emmanuel Macron.

En réussissant à gravir les échelons rapidement au début de sa carrière, Kylian Mbappé a vu sa popularité monter en flèche et a été érigé en tant que modèle de luxe pour les jeunes générations. Forcément, comme tous les champions de ce calibre, il n'est pas rare de voir le président Emmanuel Macron s'investir pour montrer sa reconnaissance et féliciter les champions.

Emmanuel Macron proche de Kylian Mbappé ? Il dit tout Interrogé en 2021 par rapport à sa relation avec le président de la République Emmanuel Macron, Kylian Mbappé a confié qu'il avait quelques contacts avec celui qui a débarqué à la présidence au moment où le joueur commençait à prendre du galon en 2017. « On se voit fréquemment avec Emmanuel Macron ? Oui, de temps en temps, il me félicite pour mes prestations. C’est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec le président et de se dire qu’il me suit, reconnaît mon travail et mon abnégation pour le pays ou pour le club » avouait l'attaquant français à Paris Match.