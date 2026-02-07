Lamine Yamal «fêtard», un coéquipier balance sur son addiction (qui pourrait lui coûter cher)

Alexis Brunet

La saison dernière, Lamine Yamal s’est définitivement imposé comme l’un des meilleurs joueurs du monde en finissant à la deuxième place du Ballon d’or, derrière Ousmane Dembélé. Toutefois, selon l’un de ses coéquipiers, l’attaquant barcelonais de 18 ans possède malheureusement une addiction en dehors des terrains, qui pourrait lui coûter cher à l’avenir. Explication.

Après une saison extraordinaire avec le PSG, Ousmane Dembélé a été récompensé en remportant le Ballon d’or. Une consécration pour le Français, qui aurait toutefois pu être gâchée par un joueur de 18 ans. Étincelant avec l’Espagne et le FC Barcelone, Lamine Yamal a fini deuxième du classement, ce qui est déjà une très belle chose compte tenu de son jeune âge.

🚨 | Lamine Yamal est le grand FAVORI pour remporter le Ballon d'Or 2026. 🥇 @TNTSportsBR pic.twitter.com/G5wjqYc7kb — Actu Yamal 🇨🇵 (@ActuYamal19) February 6, 2026

Raphinha balance sur Lamine Yamal Il y a fort à parier que lors des prochaines éditions Lamine Yamal pourrait monter sur la plus haute marche du podium, mais pour cela il devra peut-être arrêter certaines de ses addictions. Dans l’émission "A guest and a half" sur la chaîne YouTube de Sofascore, Raphinha a pas mal balancé sur son coéquipier du FC Barcelone qui ne peut pas se passer d’un objet. « Il est toujours sur son téléphone, c’est le plus fêtard, toujours endormi, toujours en retard, obsédé par ses cheveux. Vu son âge, il est constamment sur son téléphone, c’est normal. La génération actuelle est toujours sur son téléphone. TikTok, Instagram, WhatsApp, musique, il envoie des messages sur son téléphone, avec des écouteurs. »