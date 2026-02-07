Transfert en Premier League : «Quand est-ce que tu me rejoins ?» : Kylian Mbappé charmé... sur WhatsApp !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Star incontournable du football mondial, Kylian Mbappé fait les beaux jours du Real Madrid, le tout arborant le brassard de capitaine de l'équipe de France. Au fil de sa carrière, Mbappé a été courtisé par les plus grandes écuries européennes, que ce soit en Angleterre, en Allemagne ainsi qu'en Espagne où il a fini par accepter de signer. Toutefois, un tout autre destin l'attendait en Premier League...

Six mois pour tout changer. Kylian Mbappé est rapidement entré dans une nouvelle dimension. Tout juste sorti des équipes de jeunes, le jeune Mbappé a connu la Ligue 1, la Ligue des champions, l'équipe de France et un premier gros transfert au PSG en l'espace d'une moitié de saison seulement. A 18 ans, « Kyky de Bondy » retrouvait la capitale avec une signature au Paris Saint-Germain, mais à Monaco, on lui a fait une tout autre proposition.

«On plaisantait tous les jours sur notre groupe WhatsApp. Mendy envoyait de fausses photos de lui» Champion de France avec Bernardo Silva et Benjamin Mendy notamment à l'AS Monaco, Kylian Mbappé partageait un groupe de discussions WhatsApp avec les deux futurs joueurs de Manchester City. Le trio n'a pas pu être reformé de l'autre côté de la Manche malgré les tentatives de Silva. « C'est drôle, parce qu'à la fin de cette saison, il y avait tellement de rumeurs selon lesquelles tous les jeunes joueurs de Monaco allaient être vendus. Je m'étais lié d'amitié avec Benjamin Mendy et Kylian Mbappé, et on nous associait à Manchester City, Chelsea, le PSG et tout un tas d'autres clubs. Les rumeurs sont tellement ridicules ces jours-ci qu'on ne sait plus quoi croire. Alors on plaisantait tous les jours sur notre groupe WhatsApp. Mendy envoyait de fausses photos de lui dans le maillot du Real Madrid, avec des messages du genre « À plus les gars ! Je pars voir M. Zidane ! ». Le jour où j'ai signé avec City, j'ai envoyé un message aux gars de Monaco avec une photo de moi tenant mon maillot, et j'ai dit : « C'est fait, les gars. Quand est-ce que vous nous rejoignez ? » ».