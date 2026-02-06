«Je pars voir M. Zidane !» : La discussion secrète révélée avec Mbappé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Zinedine Zidane a participé à la cérémonie de présentation de Kylian Mbappé en tant que joueur du Real Madrid en juillet 2024. Deux ans plus tard, les deux champions du monde pourraient travailler ensemble en équipe de France, en tant que sélectionneur et capitaine des Bleus si jamais la Fédération française de football venait à faire de Zidane le successeur de Didier Deschamps après la Coupe du monde. Cependant, leurs routes auraient pu se croiser bien plus tôt avec Kylian Mbappé. Un échange de messages assez improbable a été dévoilé.

Au Real Madrid, Zinedine Zidane a tout gagné. Entre 2016 et 2018, celui qui ne connaissait que sa première expérience de coach avec une équipe première signait une performance totalement folle : trois sacres en Ligue des champions de suite. Alors forcément, rejoindre l'équipe entraînée par un ex-joueur iconique dans ce qui est considéré comme le plus grand club du monde avait de quoi en appâter plus d'un.

.@CanalplusFoot dévoile son 𝗧𝗢𝗣 𝟭𝟱 𝗗𝗘𝗦 𝗠𝗘𝗜𝗟𝗟𝗘𝗨𝗥𝗦 𝗠𝗜𝗟𝗜𝗘𝗨𝗫 𝗗𝗨 𝗫𝗫𝗜𝗲 𝗦𝗜𝗘̀𝗖𝗟𝗘 ! 🐐🪄



Zidane 🇫🇷 premier !



Vous en pensez quoi ? pic.twitter.com/J9LRWsTX4T — BeFootball (@_BeFootball) February 5, 2026

«Mendy envoyait de fausses photos de lui dans le maillot du Real Madrid, avec des messages du genre « À plus les gars ! Je pars voir M. Zidane !» Signer au Real Madrid, ils sont nombreux à en avoir rêver. Du côté de l'AS Monaco, Kylian Mbappé a été une opportunité de marché explorée par le président Florentino Pérez au terme de la saison historique du club monégasque en 2016/2017 avec un titre de champion de France et une demi-finale de Ligue des champions. Une offre de 180M€ avait été validée par le comité directeur de l'ASM, mais pas par Kylian Mbappé qui souhaitait plutôt rejoindre le Paris Saint-Germain. Disposant à l'époque de groupe de discussions avec Benjamin Mendy et Bernardo Silva entre autres, Mbappé a témoigné d'une vanne du champion du monde comme l'international portugais l'a raconté il y a quelques années à The Players Tribune. « C'est drôle, parce qu'à la fin de cette saison, il y avait tellement de rumeurs selon lesquelles tous les jeunes joueurs de Monaco allaient être vendus. Je m'étais lié d'amitié avec Benjamin Mendy et Kylian Mbappé, et on nous associait à Manchester City, Chelsea, le PSG et tout un tas d'autres clubs. Les rumeurs sont tellement ridicules ces jours-ci qu'on ne sait plus quoi croire. Alors on plaisantait tous les jours sur notre groupe WhatsApp. Mendy envoyait de fausses photos de lui dans le maillot du Real Madrid, avec des messages du genre « À plus les gars ! Je pars voir M. Zidane ! » ».